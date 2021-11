Na dvě desítky míst je možné na severu Čech přinést v krabici od bot dárky dětem z ekonomických slabých rodin. Překvapení ze stejnojmenné akce pořádané Diakonií neskončí ale jen v chudých domácnostech, pomohou třeba i v azylových domech. Sbírka končí 5. prosince.

Z Jablonce nad Nisou rozdají dárky nejen přímo ve městě, ale věnují je také spolupracující organizaci ve Frýdlantu. V Liberci přijímají krabice třeba v Mateřské škole Hvězdička v Gagarinově ulici a v prodejně nábytku na ulici Dr. Milady Horákové.

Vánoční dárky nemusí být nijak velké, měly by se vejít právě do krabice od bot. Ty mohou na Děčínsku nosit lidé například do Kostky v Krásné Lípě, která dlouhodobě pracuje s lidmi v potížích, převážně ekonomických. Každoročně zde rozdají okolo 400 krabic, velmi často končí u dětí, které by jinak nedostaly vůbec žádné vánoční dárky. „Pro letošní rok máme slíbeno již 150 krabic, pravidelně bývá ale největší zájem o darování ke konci sbírky. Celá akce je založena na solidaritě mezi dětmi, které mohou jiným dětem darovat hračky nebo knížky,“ říká ředitelka Kostky Hana Volfová. Do tohoto zařízení je možné nosit dárky v pracovní dny, o víkendu je mohou lidé v Krásné Lípě zanést do informačního centra v Domě Českého Švýcarska na náměstí nebo do nedaleké kavárny U Frinda. Po zabalení krabic je k nim potřeba připsat věk a pohlaví dítěte, kterému je dárek určen.

Ještě před spuštěním akce si organizátoři vytipují, komu by o Vánocích mohly dárky udělat radost. Kostka má vytvořenou síť terénních sociálních pracovníků. Na podobných kontaktech staví také darovací kampaň v děčínské evangelické farnosti. „Je možné si vybrat, kterým dětem krabice poputuje, především podle věku. Samozřejmě spolupracujeme například s OSPOD,“ vysvětluje Pavel Randák z farnosti, na kterou je možné do Bezručovy ulice přinést krabice s dárky každou neděli od 9.30 do 11.30 hodin, případně ve středu mezi 17. a 18. hodinou na bohoslužbu v kostele na Teplické ulici.

Podle Hany Volfové se jako první schází dárky pro ty nejmenší děti, pro které je snadnější vybrat vhodnou věc od knížek, přes hračky až po nějaké oblečení. „Je ale dobré myslet i na náctileté, pro které se nám pravidelně schází krabic méně. Těm je možné věnovat třeba nějaké sportovní náčiní, oblečení nebo kosmetiku pro holky,“ nabízí pomoc při výběru dárku ředitelka krásnolipské Kostky.

Klukům věci na holení

Podobnou zkušenost mají v jablonecké Diakonii, kam je možné krabice nosit každý den od 13 do 18 hodin. Ročně zde rozdají okolo 500 dárků. „První dárky přichází pro miminka, těch máme někdy i nadbytek, pak pro ty větší mezi šesti a devíti lety. Největší nedostatek dárků je pro kluky mezi 15 a 19 lety. Chodí nám sem i chlapci z učňáků a středních škol. Těm je možné pořídit třeba oblečení nebo kosmetiku jako jsou gely na vlasy nebo věci na holení,“ říká Jana Ulehlová z Diakonie.