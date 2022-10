Pavel Kocián pracoval osm let jako řadový policista na obvodu Jablonec nad Nisou Mšeno, jeho snem byla práce u Zásahové jednotky Policie ČR. A to se mu stalo osudným. Po dobu několika dní vykonával pracovní stáž. Při ní utrpěl ne vlastní vinou velmi vážný úraz, který ho stál život.

Praporčík Pavel Kocián svým zraněním podlehl v nemocnici 13. září ve svých nedožitých 32 letech. „Tragická událost se odehrála v rámci služby, případ nebudeme blíže specifikovat,“ sdělila mluvčí jablonecké policie Dagmar Sochorová.

Podpořit rodinu zesnulého policisty můžete prostřednictvím sbírky ZDE.

Jeho kolegové nyní vyhlásili sbírku na podporu jeho rodiny. S matkou svých dětí totiž nebyl ženatý. Pavel po sobě zanechal partnerku ve 14. týdnu těhotenství a dvě malé děti, pětiletého Alexe a tříletého Kristiána. Ti jsou nyní na všechno sami, a i přesto, že jim rodina a blízcí přátelé pomáhají, čekají je teď těžké chvíle. Nejen že se budou muset smířit s životem bez otce a partnera, dostali se také do svízelné finanční situace.

Jablonec podporuje mladého boxera. Přispívá na cesty na Mistrovství Evropy

„Když se malý Alex o smrti tatínka dozvěděl, nabídl se těhotné mamince, že vyroste a půjde místo tatínka do práce, protože ona má v bříšku miminko a pracovat nemůže. Že se o rodinu místo tatínka postará,“ popsal dlouholetý přítel a kolega Petr Janda, který spolu s dvěma dalšími kolegy pro Pavlovu rodinu založil sbírku, kterou podpořila kampaní platforma donio.cz. Zesnulého znal jako hodného a pracovitého policistu. „Za druhého člověka, zvláště kolegu, by dal ruku do ohně,“ doplnil Janda.

„S Pavlem jsme se poznali během Základní odborné přípravy PČR v Praze a jsme jeho dlouholetí kamarádi a kolegové. Osud Pavlovy rodiny nám ani našim kolegům není lhostejný, snažíme se jí pomáhat, jak jen je to v našich silách, nicméně dlouhodobé zajištění Pavlovy rodiny pro nás ani Pavlovo nejbližší okolí není možné,“ vysvětlil vznik sbírky další z přátel Petr P.

Sbírku je možné podpořit na webu donio.cz. Do pondělí 10. září lidé vybrali bezmála 700 tisíc korun. Někteří posílají tisíce, jiní stovky. „Sice si nemůžu v patnácti letech dovolit poslat víc než 100 korun, ale snad i taková částka pomůže,“ vzkázal jeden z přispěvovatelů.

Nadace policistů

Sbírku pro Pavla Kociána podpořil i policejní Nezávislý odborový svaz, který sám pořádá sbírky pro rodiny policistů, kteří byli v rámci služby zraněni, onemocněli těžkou nemocí nebo zahynuli.

Další nadaci na pomoc podobně postiženým rodinám spravuje i samotné Ministerstvo vnitra ČR. Nadace policistů a hasičů - vzájemná pomoc v tísni je nezisková organizace, jejímž posláním je zlepšit životní podmínky dětem po policistech a hasičích, kteří zahynuli při výkonu služby, a bývalým policistům a hasičům těžce tělesně postiženým následkem zranění utrpěného v souvislosti s výkonem služby.

Obslouží se samy, méně plýtvají. Děti v tanvaldské škole jedí jako v restauraci

„Po patnáctiletém působení a finanční stabilitě nadace pomáhá, mimo již zavedené pomoci a podle schváleného statutu, aktivním policistům a hasičům případně jejich rodinám k překlenutí nepředpokládané tíživé životní situace vzniklé ze zdravotních či sociálních příčin nebo v důsledku živelní katastrofy,“ upřesnil ředitel nadace Vladimír Šutera.

Muzeum Policie ČR eviduje od roku 2000 dodnes 42 policistů zesnulých při plnění svých povinností, z toho čtyři ze severních Čech.