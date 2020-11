Paní Věra se prochází mezi regály s trvanlivými potravinami v jabloneckém hypermarketu Albert. Košík už má ze tří čtvrtin plný těstovin a mouky.

Když uvidí ženu v zelené zástěře se žlutým nápisem Sbírka potravin, obrátí se na ni. „Můžu i luštěniny?“, ptá se mladé dobrovolnice. Odpověď je kladná a tak paní Věra nabírá hned několikero balení jak hrachu, tak čočky i fazolí.

Michaela Lochmanová, ona mladá dobrovolnice, sama tlačí zpola plný košík. Směje se a to nejen doslova, ale i rouškou, na které má otištěn široký zubatý úsměv. V „civilu“ pracuje pro oblastní charitu Most, když na Liberecku osobně vede hned tři nízkoprahová zařízení pro děti. A to v Zákupech, Ralsku a Tanvaldu, kde se navíc stará o ambulantní sociální poradenství.

Sama ze svého během akce nakoupí trvanlivých potravin cirka za dva tisíce korun. „Nejde o to stát u příjmu darovaných potravin, ale také být viděn. Navíc znám spousty konkrétních lidí, kterým pak pomoc z potravinové banky putuje, a chci jim pomoci,“ vypráví mladá žena, která nevynechala žádný z osmi ročníků Sbírky potravin.



Sotva postaví svůj plný košík k dalším na sběrném místě, přitočí se k ní jedna z prodavaček marketu a podává jí čtyři sta korun. „Nakupte za ně něco, já se teď nemůžu hnout,“ a hned zase odběhne. Michaela Lachmanová si tak bere další košík a vrhá se opět mezi regály.



Sotva se vrátí s další várkou těstovin, je na místě ředitel Potravinové banky Libereckého kraje Josef Vlček. Do banky se sváží vybrané potraviny z celého kraje. „Objíždím zúčastněné prodejny jednak proto, abych dobrovolníkům poděkoval a za druhé abych zkontroloval, jak vše funguje, protože sbírka je logisticky velmi náročná,“ vysvětluje ředitel.

Sbírka

Dobrovolníci musí nákupy z košíků přendat do beden od banánů. A štosovat je. Prodejny po Libereckém kraji pak objíždí tři dodávky, které vybrané zboží vozí do skladů Potravinové banky. Tam se vše třídí, váží, eviduje a připravuje na odběr.

Sbírka potravin na facebooku

Letos je sbírka potravin kvůli koronavirové krizi a omezením okleštěná. Například v jabloneckém Albertu proto mohli být ve vestibulu přítomni jen dva dobrovolníci, navíc nemohou rozdávat informační letáky.

Loni vybrali v Libereckém kraji 17 tun potravin a dalšího zboží. „Jsme optimisté, říkáme, že teď vybereme tak deset, dvanáct,“ poznamenal Vlček. Dobrovolníků má letos sbírka kvůli opatřením letos na devadesát, v jiných letech jich bylo ke dvěma stovkám. Seznam zapojených prodejen najdou zájemci na webu sbirkapotravin.cz.