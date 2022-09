Když se Kristián narodil, vypadal jako zdravé miminko. Přibližně v roce o půl přišla do rodiny na návštěvu dětská doktorka. „Kristiána sledovala, a nakonec mamince řekla, že její syn je jiný, že má podezření na poruchu autistického spektra, což je závažné celoživotní onemocnění, které se objeví obvykle v prvních letech života a bohužel často je doprovázeno mentální retardací,“ vzpomněla ředitelka společnosti Maria Křepelková.

Maminka tomu pochopitelně nechtěla věřit, předpokládala, že synovo radostné poskakování k jeho věku patří, ale vyšetření tuto diagnózu potvrdilo. Za více než rok se narodil malý Sebastián a v jeho roce se situace opakovala. Ukázalo se, že chlapeček trpí stejnou diagnózou jako jeho starší bratr.

Aby toho nebylo málo, zůstala maminka se svými nemocnými syny sama. Ačkoliv oba jsou stejně nemocní, postupem času se projevují různě. Společné mají to, že si žijí ve svém vlastním světě a taky, že se o ně maminka musí starat od rána do večera. „Když má štěstí, tak se v noci vyspí, ale ani to není samozřejmostí. Péče o Kristiána a Sebastiána není vůbec jednoduchá. Chlapci nemluví, donedávna byli na plenách, špatně jedí, takže je maminka musí krmit, často se vztekají, když je něco jinak, než by si přáli, dovedou být i agresivní, na svá jména většinou nereagují, nepřijdou na zavolání, jsou schopni zmizet ze zahrady a ztratit se, a dávat jim nějaké příkazy či zákazy je zcela zbytečné, protože na ně nereagují. Jsou vlastně sami sobě nebezpeční,“ popsala Křepelková.

Maminka je často na pokraji svých sil. Péče o kluky je práce na 24 hodin, sedm dní v týdnu. Jak sama říká, úplně přišla o svůj vlastní soukromý život. Maminka ale chce svým kluků život usnadnit, a tak vyhledává nejrůznější terapie, které by jim pomohly. K nim patří například ABA terapie, jejímž cílem je naučit děti novým dovednostem, které postupně nahrazují nežádoucí chování. Dále maminka jezdí na nejrůznější rehabilitace, domů si dokonce pořídila hyperbarickou komoru, která klukům zlepšuje prokrvování mozku. Veškeré tyto aktivity si však maminka musí hradit sama a to dvakrát. Protože nemůže chodit do práce, musí spoléhat na pomoc laskavých lidí.

Na návštěvu do malebného domečku s vyhlídkou na Kozákov přijela i herečka Majda Reifová, kterou děti znají například z Kouzelné školky. Majda Reifová si s dětmi opravdu hrát umí, hraje a zpívá pro ně už řadu let a děti ji přijímají s nadšením. V Mírové se ji podařilo zaujmout mladšího Sebíka a to tak, že svým očím nevěřila ani jeho maminka. Kristián je na tom o poznání hůř a na naši návštěvu reagoval spíše pláčem.

„Celý svůj profesní život pracuji s dětmi, sama jsem tři vychovala, a tak dobře vím, že to někdy není jednoduché. Ale zvládnout dva autistické kluky, to je opravdu hodně náročné, často až na hranici vlastních sil. Maminka Sebíka a Kristiánka si zaslouží nejen obdiv a uznání, ale i pomoc od nás ostatních,“ shrnula Majda Reifová.

Sbírka Srdce dětem se koná každoročně před Vánocemi v prodejnách Lidl pod záštitou obecně prospěšné společnosti Život dětem Za jedenáct let jejího konání přispěli zákazníci a společnost Lidl celkovou částkou 247 milionů korun. Za získané peníze nakupuje Život dětem přístroje, zdravotní pomůcky, ošetřovací materiál nebo hradí ozdravné a rehabilitační pobyty pro děti, které se potýkají s nemocí motýlích křídel, autismem, dětskou mozkovou obrnou, onkologickým onemocněním, cystickou fibrózou, svalovou dystrofií nebo různými kombinovanými postiženími.