Vše odstartovala přetrvávající nevolnost, kvůli které 22. ledna Terezu odvezl její otec ze školy z Mladé Boleslavi domů. Myslela si, že trpí střevní virózou a slabostí a podlomení nohou přisuzovala slabému tlaku, kterým trpí. Jelikož se problémy s chůzí zhoršily, odvezla ji její matka na internu. Odběr krve a CT vyšetření nic neprokázaly, a tak odjížděla s doporučením zvýšit pitný režim.

Další vyšetření, mezitím ale přestávala Tereza chodit

„V pátek jsem se ze všech svých sil vydala, abych si za asistence bráchy došla pro šerpu absolventa. Bylo to krásný. Jenže další den byl zase horší a v neděli mě mamka znova vzala do nemocnice. Poslali mě do Liberce na neurologii, kde mi do půl hodiny minut dělali lumbální punkci. Ta způsobila asi třídenní silné migrény ale nic neprokázala,“ svěřila se mladá Jablonečanka.

Následovala další vyšetření, chůze se pro ní stávala čím dál více obtížnější. Následovala návštěva neurologie v Praze, kde se dozvěděla diagnózu, a to neurologická porucha s funkční slabostí. Přestože jezdili na speciální fyzioterapii do Ústí nad Labem, stav se zhoršoval. Teď už jsem na tom tak, že neudělám ani krok. Nepostavím se ani s oporou, neposunu nohu na posteli, otočit se na bok mi dělá velké obtíže. Mám dny, kdy mně to zasahuje do horní poloviny těla, mívám křeče, až se mi tělo kroutí se záškuby. Těch dnů je naštěstí málo,“ přiblížila svůj aktuální stav Tereza.

Navzdory zdravotnímu stavu zabojovala a podařilo se jí uspět u závěrečných zkoušek a zároveň úspěšně složila přijímačky na další školu. Má za sebou sérii cvičení Vojtovou metodou a aktivně dojíždí na neurofyzioterapii do liberecké Saremy. Upoutání na vozík omezilo její samostatnost a velký problém představují schody k výtahu v jabloneckém panelovém domě. Rodina se rozhodla založit kampaň na webu Donio.cz a obrátit se tak na veřejnost s prosbou o pomoc.

Sbírka pomůže Tereze dostat se přes schody do života

Vybrané peníze poputují na pořízení šikmé zvedací plošiny, která pomůže Tereze dostat se přes schody, díky čemuž zase získá možnost stát se soběstačnou a bez okolní pomoci jezdit do školy a zpět domů. Bez finančního přispění si ji rodina nemůže dovolit pořídit. „Samotná rehabilitace je velmi nákladná, a tak prosíme o pomoc každého, kdo by mohl alespoň něčím přispět. Pokud by se vybralo více, zbylé peníze bychom využili právě na rehabilitace,“ uzavřela maminka Terezy Jana Košvancová.

