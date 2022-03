Ale opravdu se všechno využije? Co se děje s věcmi, které uprchlíci nevyužijí? Hodně lidí se snaží pomoci tím, že něco přinesou. Ale ne vždy se řídí seznamy, ne vždy kupují nové věci či přinášejí věci použitelné, bohužel se objevují i dary, které nelze využít.

„Věci je potřeba třídit a koukat se hned, jak je lidé přinesou. Špinavé a roztrhané nebereme. Už z dřívějška mám zkušenosti s tím, že lidé přinesli do sbírek věci, které byly v otřesném stavu, jako kdyby je někde vytáhli z půdy, kde ležely dlouhé roky. Špinavé, roztrhané, plesnivé. To není pomoc. Nikdo nechce přece ve chvíli, kdy musel uprchnout před válkou ze své země přijít do ciziny, obléknout se do příšerných a nepříjemných hadrů. To nikoho psychicky nepozvedne,“ líčí vlastní zkušenost Lucie Fürstová, která sbírky organizuje pravidelně a nyní rovněž pomáhá s dobrovolníky uprchlíkům z Ukrajiny.

Když lidé přinesou něco, co konkrétní cílová skupina nevyužije, snaží se najít jinou, kde donesené věci využijí. Ty nepěkné nebo nepoužitelné ale končí ve smetí a lidé, kteří je rozdělují, mají jen zbytečnou práci navíc.

Podobně to mají vyřešené i na sběrném místě Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje v Šumavské ulici, kde je asi největší sběrné místo v kraji.

„Přímo na sběrném místě jsou Ukrajinci, kteří věci přebírají a třídí hned při převzetí. Tedy pokud někdo doveze něco jiného, než je na seznamu, nepřevezmou to,“ říká mluvčí hasičského sboru David Kořínek s tím, že pomoc přímo od Ukrajinců je ideální, protože oni sami nejlépe vědí, co je třeba a kam to půjde.

V roztříštěnosti pomoci do menších sbírek vidí problém i náměstek statutárního města Liberce Ivan Langr. „My v současnosti inzerujeme dvě místa, kam mají lidé materiální pomoc nosit. Jedno je v bývalém LVT u technického muzea, kde organizujeme sbírku potřeb pro Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině a druhé je zřízeno u hasičů. Snažíme se zmapovat další místa, kde se sbírky konají a do dalších dnů bychom rádi pomoc zcentralizovali, protože někde se už věci kupí a nemají je kam dávat,“ vysvětluje Ivan Langr. Město Liberec by v budoucna také rádo zjistilo, co budou lidé nejvíce potřebovat a sbírky chtějí organizovat zejména jako pomoc pro ty, kteří v Liberci zůstanou.

Proti drobným sbírkám, které nejsou moc efektivní, se staví rovněž Liga na ochranu zvířat a žádá lidi, aby se připojili k už fungující pomoci. „Kvůli pár pytlům krmení přece nikdo nebude organizovat cestu k ukrajinským hranicím. Je určitě lepší si najít konkrétní velkou sbírku a tam věci dodat,“ zdůrazňuje Dagmar Kubištová z ligy.

Podle informací od různých organizátorů je všude dost oblečení, ale stále je velká poptávka po materiální pomoci pro vojáky přímo na Ukrajině. Například různé vybavení jako jsou neprůstřelné vesty, GoPro kamery, helmy, přilby a chrániče na kolena, poptávka je i třeba po terénních vozidlech s platnými doklady. Žádané jsou i léky, zdravotnický materiál a nabídky ubytování.