K prezentaci vozidel a provozování historických jízd zůstane k dispozici pouze úsek v centru města z tramvajové vozovny do Lidových Sadů. „Tramvaje mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou jezdí od roku 1955 na metrovém rozchodu kolejí. Liberec se stal postupně posledním městem v České republice, kde zůstal do současnosti zachován úzkorozchodný pravidelný provoz,“ zdůraznil předseda spolku Boveraclub Tomáš Krebs.

Právě členové spolku se přes čtyřiatřicet let starají o technické unikáty, zejména pak o úzkorozchodné tramvaje v provozuschopném stavu. „Téměř poloviční dobu usilujeme o vybudování důstojné expozice, která by umožnila jednak zpřístupnění veřejnosti, ale také příležitostný provoz historických tramvají. Dílčím výsledkem tohoto snažení je pak expozice veřejné dopravy v Technickém muzeu Liberec,“ dodal Krebs.

Sobotní rozlučkovou jízdu zkomplikovala odpoledne srážka tramvaje s BMW, jehož řidič nedal historickému prostředku přednost. Soupravu 117+44 musel Boveraclub po nehodě zatáhnout do vozovny na drobnou opravu. Střet se obešel bez zranění a škoda na tramvaji je minimální. „Jízda byla naprosto úžasná bez ohledu na nehodu. Jednalo se o jednu z posledních možností, kdy jsem se těmito starými vozy po metrovém rozchodu mohl svézt. To si žádný šotous, jako jsem já, nemůže nechat ujít,“ řekl se smíchem účastník historické jízdy Miroslav Macoun.

I v neděli odpoledne se mezi městy rozjely historické a současné tramvaje, o svezení projevily zájem stovky lidí. Podle prvotního odhadu Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou se podařilo svézt 5 000 cestujících. Na konečné v Jablonci byl vystaven vlečný vůz-trolejová věž JED z roku 1899. Celý program vyvrcholil spanilou jízdou všech tramvají v koloně z Jablonce nad Nisou přes Vratislavice nad Nisou do Liberce.

„Jsou to nepopsatelné pocity. Hlavně mě dojalo, kolik lidí si to nenechalo ujít a stálo u tratě. Budu mít tramvaje navždy spojené s mým mládím,“ svěřila se Jana z Liberce se slzami v očích. Mezi postávajícími nechyběli ani milovníci historických tramvají ze zahraničí, z Německa či Rakouska. „Bylo nám ctí zahrát při konci jedné éry a byla to bizarní dechovka složená jen k tomuto účelu,“ podotkl Marek Ottl, jehož Big´O´band zahrál v neděli večer na Fügnerce. „Moc jsme si to užili, a to jsme měli za sebou čtyřdenní soustředění s kapelou a jeli jsme rovnou na vystoupení,“ dodal.

Naposledy se trať kompletně rekonstruovala v 70. letech, postupná modernizace probíhá od roku 2008. Součástí stavebních prací je dokončení rekonstrukce zbývajících úseků trati s částečnými úpravami vlastní polohy tramvajové trati včetně přemístění některých výhyben. Těmto pracím bude jako první etapa předcházet v úseku U Lomu – Vratislavice výhybna provedení změny rozchodu na standardních 1435 mm. Hotovo má být do konce října a během podzimu začne modernizace trati na úseku Vratislavice - Jablonec nad Nisou. Práce by měly být dokončeny do prosince příštího roku.