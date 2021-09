Češi drželi dlouhou dobu nelichotivé prvenství v počtu pacientů s rakovinou konečníku a tlustého střeva na světě, měli i nejvyšší úmrtnost na tato onemocnění. I když v posledních letech v žebříčku Česká republika klesá, rakovina konečníku a tlustého střeva zůstává druhou nejčastější onkologickou diagnóza mezi českými pacienty. Každoročně lékaři odhalí osm tisíc nových případů a čtyři tisíce lidí ročně na tuto diagnózu zemře. Pokud se ale podaří včas onemocnění odhalit, pravděpodobnost vyléčení je téměř 90 procent. Právě proto spouští Krajská nemocnice v Liberci (KNL) společně s firmou Johnson&Johnson nový preventivní projekt, jehož cílem je příznaky karcinomu tlustého střeva včas odhalit a zahájit léčbu. Takzvaný screening bude probíhat 16. a 17. září od 8.30 do 17 hodin v Obchodním centru Forum v Liberci. „Naším cílem je dostat k lidem informaci, že rakovina tlustého střeva existuje a že je pro pacienty poměrně jednoduché zjistit, jestli jim konkrétně toto onemocnění hrozí,“ vysvětlil mluvčí KNL Václav Řičář.

Dodal, že dvě minuty, které lidi věnují testování okultního (skrytého) krvácení do stolice, jim mohou zachránit život. Každý den totiž u nás zemře zhruba deset lidí na takzvaný kolorektální karcinom čili rakovinu tlustého střeva a konečníku. Zákeřnost tohoto závažného onemocnění spočívá mimo jiné v tom, že je na začátku zcela bez příznaků, a tak bývá objeveno příliš pozdě. „Je v našich silách, tím myslím jak zdravotníky, tak pacienty, abychom se tomuto problému vyhnuli. Preventivní testování je způsob, jak zařídit, aby umíralo méně lidí,“ řekl lékařský ředitel KNL Tomáš Jirásek.

Jen na libereckém oddělení KNL v průměru diagnostikují rakovinu konečníku a tlustého střeva asi 53 pacientům ročně. „Těmto pacientům je v průměru okolo 70 let, to znamená, že už 20 let měli chodit na vyšetření a screeningy. Kdyby té šance využili, tak by 99 procent případů tohoto nádoru nebylo diagnostikováno. Lidi pod 50 let s touto diagnózou představují jednotky případů za rok,“ vysvětlil primář gastroenterologie KNL Karel Dvořák. Podle něj si každý pacient pod 50 může test vyžádat u svého praktického lékaře. Projekt screeningu navíc funguje i na celostátní úrovni.

„Jak ukazují čísla, ne každý možnosti využije. Důvodů je hned několik. Tím, že nemají příznaky, myslí si, že se jich to netýká. Často se také setkáváme s tím, že si pacienti myslí, že kolonoskopie je extrémně nepříjemná a dehonestující, ale tak to není,“ doplnil Dvořák. Dodal, že v Libereckém kraji jsou taková nádorová onemocnění většinou diagnostikována až v pokročilejší době. Za rok si tuto diagnózu v kraji vyslechne asi 320 lidí.

Právě zboření mýtů a jednodušší dostupnost pro lidi jsou hlavní důvody, proč KNL připravila screeningové dny v Liberci. Test si během dvou dnů bude moci vyzvednout kdokoli starší 50 let, který během uplynulých 10 let nebyl na kolonoskopickém vyšetření. „Test je velice jednoduchý. Lidi si ho odnesou domů, tam odeberou vzorek ze stolice a test nám přinesou do nemocnice. My ho v naší laboratoři zanalyzujeme a pokud bude potřeba, pozveme je k dalšímu vyšetření. Na místě budou asistovat naši zaměstnanci, kteří jsou odborně vzdělaní, zkušení a empatičtí. Je to all inclusive, protože budou lidé komunikovat přímo s námi a vyhnou se kolečku zařizování u dalších lékařů,“ uvedl primář onkochirurgie Vratislav Beran, který se jako lékař pouští do práce potom, co je nádor u pacienta objeven. „V ideálním světě bychom dokázali pomoci všem pacientům. Pořád jsou ale nemocní, kterým dokážeme pomoci jen omezeně. Je veliký rozdíl mezi tím, jestli se začne s léčbou včas nebo až v pokročilé fázi. Lidé by se neměli bát, jelikož jde o časté onemocnění, máme nástroje na jeho léčbu,“ dodal Beran.

Preventivní akce přichází po době, kdy byla kvůli pandemii koronaviru často omezována lékařské péče v nemocnicích a lidé nechodili na pravidelná vyšetření. „Obáváme se, že důsledkem může být nárůst počtu pacientů s tímto zhoubným onemocněním,“ řekl Tomáš Jirásek z KNL. Menší zájem o vyšetření během covidu potvrdil i Karel Dvořák, primář gastroenterologie, která fungovala i při pandemii.

Podle zástupkyně firmy Johnson&Johnson, která nemocnici poskytne screeningové testy, má prevence smysl. „Ty dvě minuty, které testování lidé věnují, jim buď koupí klid, nebo odhalí onemocnění ve fázi, kdy je stále velká šance na vyléčení,“ řekla Michala Malá za Johnson&Johnson.