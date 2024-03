A tak se sdílená kola do ulic Jablonce vrátí. Budou jen šlapací jako loni? Nebo i elektrická? A co koloběžky?

Pro rok 2024 se má rozrůst síť stanovišť, kde si kola můžou zájemci vypůjčit a vrátit. Loni začínal projekt na 25 stanovištích, letos jich má být až 40. „Chceme dostat do ulic 130 šlapacích kol. Máme vytipovaná stanoviště, která vycházejí ze stanovišť původních a další dle doporučení zájemců,“ doplnila Opočenská. Podle podmínek výběrového řízení, které má skončit v nejbližších dnech, se navíc zvýší i počet rozvozů kol ze 3 dnů na 5 dnů v týdnu.

Zůstat má bezplatné vypůjčení kola na prvních 15 minut. Bezplatnou výpůjčku si mnozí Jablonečané pochvalovali. „Určitě je příjemnější a rychlejší dostat se z autobusového na vlakové nádraží nebo naopak na kole, než pěšky. Samozřejmě nesmíte mít sebou velký kufr,“ pousmála se Veronika Kubrová z Jablonce nad Nisou. Sdílená kola si pochvalovala i jablonecká zastupitelka Veronika Kaššovicová. Ta ocenila, že aplikace, využívaná v Jablonci loni, platila i jinde. „Třeba v Praze stálo vypůjčení kola stejně jako nejkratší jízdenka na MHD a bylo to rychlejší než chůze na nejbližší zastávku metra, jízda metrem a chůze od nejbližší zastávky metra.“

V nejbližší době ne, ale v budoucnu by se v Jablonci nad Nisou mohla objevit i elektrokola. „Původně jsme o nich ani nepřemýšleli, protože to by znamenalo vystavět infrastrukturu dobíjecích stanic. Nyní ale společnosti provozující elektrokola přišly s novým konceptem výměny elektrobaterií. V příštích letech by se tak mohla v ulicích Jablonce objevit i elektrokola,“ doplnila Opočenská.

Sdílená kola se v Jablonci nad Nisou objevila na začátku června loňského roku. Společnost Nextbike jich na základě smlouvy s magistrátem instalovala 100 na 25 předem vytipovaných lokalit. Kdo se chtěl svézt, musel si stáhnout aplikaci Nextbike, provozovatele sdílených kol, do chytrého telefonu.

Fungování aplikace bylo podmíněno registrací ve stylu jméno, číslo telefonu, e-mail. Poté přišel v SMS zprávě PIN pro dokončení registrace, po níž musel uživatel zaplatit jednorázový poplatek 50 korun. Na webu nextbikeczech.com nebo přímo v aplikaci pak zjistil, kde jsou stanoviště sdílených kol, a mohl si naplánovat, odkud a kam pojede. U kola pak musel spustit aplikaci, kliknout na tlačítko rent bike, naskenovat QR kód a tím se otevřel zámek. Drobnou nevýhodou bylo, že při použití aplikace musí být zájemce online. Podobně tomu má být i v následujících dvou letech.

„Do veřejné soutěže se přihlásily dvě společnosti. Každá z nich má svou aplikaci, což znamená, že po 1. dubnu bude možná nutné instalovat novou. To ale budeme vědět cirka za týden, kdy vybereme dodavatele služby,“ dodala náměstkyně hejtmana.

Pilotní projekt sdílených kol v Jablonci nad Nisou stál loni 1,3 milionu, když půl milionu korun zacelila dotace Libereckého kraje. Letos může město získat krajskou dotaci na provoz sdílených kol ve výši 1 milion korun.

