Vystoupit z autobusu, nasednout zdarma na připravené kolo a být za chvilku třeba v práci. Nebo si prostě bicykl za poplatek půjčit na celý den a vyrazit na výlet. To je smyslem sdílených kol. Objeví se i v Jablonci nad Nisou, možná i v Turnově, kde tamní radnice nechává obyvatele hlasovat o tom, zda se do projektu zařadit. Jablonecká opozice ale varuje před tím, jak projekt dopadl v Liberci.

Projekt sdílených kol v deseti obcích s rozšířenou působností podpoří Liberecký kraj celkem třemi miliony korun. Obce mohou získat maximálně 500 tisíc, minimálně deset. „Jedná se o pilotní projekt, u něhož se počítá s napojením na systém veřejné dopravy. Program je určený hlavně pro větší města. Jeho cílem je usnadnit cestování, a to zejména tím, že lidé mohou po vystoupení z vlaku či autobusu pokračovat dál na kolech, přičemž by prvních 15 minut využití sdíleného kola bylo zdarma, a to především pro ty, kteří využívají aplikaci IDOLka,“ uvedl hejtman Martin Půta.

K projektu se už přihlásilo město Jablonec nad Nisou. To chce dostat do ulic už v květnu rovnou stovku sdílených kol, pro které má vzniknout až 30 stanovišť po celém městě. Na projekt už zastupitelé odsouhlasili finance, město zaplatí 1,35 milionu korun, v čemž je ale zahrnuta i dotace od kraje.

„Nebudou to elektrokola, ale sedmirychlostní klasická kola,“ přiblížila náměstkyně jabloneckého primátora Lenka Opočenská. Půjčení kola by mělo být na 15 minut zdarma, za delší využití budou zájemci hradit poplatek, jehož výše vzejde z jednání s vybraným poskytovatelem služby. Jablonecký magistrát zatím oslovil dvě společnosti zabývající se sdílením kol, a to Nextbike a Rekola.

V prvních měsících by měly bicykly „parkovat“ v místech, kde se dá namalovat dopravní horizontální značení. Z dotace Libereckého kraje na doplňkovou dopravní infrastrukturu, která by měla být zveřejněna v létě, pak město počítá s vybudováním stojanů.

Vedení Jablonce si od nové služby slibuje volnější parkoviště. „I kdyby kola denně využilo třicet lidí, znamená to třicet volných parkovacích míst pro automobily,“ doplnila Opočenská.

Osloveným Jablonečanům se projekt vesměs líbí. „Kdybych vystoupil z autobusu a nemusel bych ten kilometr do práce pěšky, ale na kole, určitě by se mi to líbilo,“ zmínil například Petr Koula, který do Jablonce dojíždí za prací.

V Liberci to nedopadlo

Proti záměru sdílených kol se naopak postavila jablonecká opozice, jejíž zastupitelé poukazovali na fakt, že projekt neslavně skončil v sousedním Liberci. „Po Liberci a Vratislavicích to bylo tak, že ta kola byla téměř všude, kola válející se po příkopech nejsou nic hezkého. Přijde mi poněkud bláznivé v našich klimatických podmínkách vynaložit takové peníze na projekt na několik měsíců,“ poznamenal zastupitel David Mánek.

V letech 2018 a 2019 krajské město dotovalo provoz sdílených kol částkou 1,1 milionu korun. Růžová sdílená kola společnosti Rekola byla v Liberci k zapůjčení po dvě sezony, v letech 2018 a 2019. V roce 2020 město odmítlo provoz dotovat s tím, že ušetřené peníze použije na náklady spojené s epidemií koronaviru. Bez dotace města žádná firma v předchozích dvou letech kola neprovozovala.

Do ulic ale vyjely elektrické koloběžky společnosti Bolt. Tady ale zájemce platí od první minuty využití, a to tři koruny za minutu. Město službu nedotuje.

Zájem o dotační program Libereckého kraje nemají třeba Semily, Česká Lípa nebo Frýdlant. Od projektu se odklonilo i město Nový Bor. To na své webové stránce vypsalo anketu o sdílených kolech, výsledek byl ale podle radnice „ani ryba, ani rak“.

V anketě hlasovalo více než 360 obyvatel, hlasy pro a proti nakonec vyšly skoro půl na půl. „Protože výsledek ankety je velmi těsný a nepřevážil jednoznačný souhlas či nesouhlas, nebudeme v současnosti záměr realizovat,“ sdělil starosta Nového Boru Jaromír Dvořák.

Anketa o sdílených kolech v současné době probíhá i v Turnově.

Sdílená kola v Libereckém kraji

Díky podpoře města a kraje má být každá jízda prvních 15 minut zdarma, poté by lidé zaplatili zhruba 20 korun za každých 30 minut jízdy, což bude hlídat aplikace v chytrém telefonu. Počitadlo půjčovného se zastaví po vrácení kola na stanoviště.