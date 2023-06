VIDEO: Sdílená kola v Jablonci fungují, první čtvrthodina je pro cyklisty zdarma

Bylo to o pověstný vous. Od obchodního centra Rýnovka, kde zájemci najdou jednu z 25 stanic sdílených kol, trvalo reportérovi Deníku dorazit na autobusové nádraží za déle než 14 minut, když jel po hlavních tazích a nevyužil žádné zkratky. Těsně se tak vešel do čtvrthodinového limitu, který mají uživatelé aplikace Nextbike v Jablonci zdarma. Za delší svezení se už platí, a to 25 korun za každou další půlhodinu.

Sdílená kola v Jablonci nad Nisou. | Video: Sedlák Jan

Sdílená kola se v Jablonci nad Nisou objevila na začátku června. Společnost Nextbike jich na základě smlouvy s magistrátem instalovala 100 na 25 předem vytipovaných lokalit. Kdo se chce svézt, musí si stáhnout aplikaci Nextbike do chytrého telefonu. „Aktuální stav, kde jsou kola a kde stanice, ukazuje mapa v aplikaci. Tu potřebujete, abyste mohli kolo využít a opět vrátit. V době od 9 do 17 hodin bude také zprovozněná zákaznická infolinka, a to jak v češtině, tak v angličtině. Způsob, jak aplikaci stáhnout, najdete na kole,“ přiblížila náměstkyně jabloneckého primátora pro životní prostředí a strategii města Lenka Opočenská. Fungování aplikace je podmíněno registrací ve stylu jméno, číslo telefonu, mail. Poté přijde v SMS PIN na registraci, po níž musí uživatel zaplatit jednorázový poplatek 50 korun. Na webu nextbikeczech.com nebo přímo v aplikaci pak zjistí, kde jsou stanoviště sdílených kol, a může si naplánovat, odkud a kam pojede. U kola pak musí spustit aplikaci, kliknout na tlačítko rent bike, naskenovat QR kód a tím se otevře zámek. Drobnou nevýhodou je, že při použití aplikace musí být zájemce online. Sdílená kola v Turnově zatím nebudou. Důležitější je bezpečnost dopravy ve městě V cíli cesty musí umístit kolo do obdélníku vyznačeného bílou barvou na zemi. Nad zadním kolem se musí stisknout páčka až dolů, tím se kolo zamkne, na což upozorní nezaměnitelný zvuk. Pak už dotyčnému jen přijde přes aplikaci zpráva o době výpůjčky a ceně. „Trochu mě zarazil jednorázový poplatek, ale zaplatila jsem tu padesátikorunu už jen proto, abych systém vyzkoušela. Teď už budu jezdit na autobusové nádraží na kole a ne mnohdy přeplněným autobusem MHD,“ poznamenala Jablonečanka Lenka. Podobné pocity projevila i jablonecká zastupitelka Veronika Kaššovičová. „Sdílené kolo jsem využila na cestu ze Mšena na autobusové nádraží, bála jsem se zpoždění MHD v ranní špičce. Jela jsem kolem přehrady a pak Smetankou a přes myší díru z Podhorské na autobusák, takže žádný velký kopec. Cesta na kole mi trvala 9 minut. Překvapilo mě, jak pohodlně se na kole jede a jak jednoduše se ovládá,“ popsala. I ona se tedy dostala na cílové místo zdarma. První čtvrthodina ale není tak úplně zdarma. Za pilotní projekt v délce sedmi měsíců zaplatí magistrát. A to bezmála 1,3 milionu korun včetně DPH. Do konce roku Cílem pilotního programu, který poběží do konce letošního roku, je test, zda a jak je možné jezdit po městě. Společnost Nextbike bude městu průběžně předávat výstupní analýzy – nejčastější trasy, využívanost stanic, počet uživatelů, trendy chování, ujeté kilometry, ušetřené CO2 a podobně. „Tato data nám mimo jiné poslouží při rozhodování, jak budovat cykloinfrastruturu ve městě,“ popsala Opočenská. VIDEO: Jablonecká přehrada se probouzí do sezony. Slunky jsou nově na Tajvanu Společnost Nextbike nabízí i předplatné. Pokud si zájemce připlatí 189 korun měsíčně nebo 1149 korun ročně, pak má na každou výpůjčku 30 minut zdarma. Za tu dobu už se zdatnému jezdci podaří přejet celý Jablonec. Váhající zájemci se mohou podívat na web nextbikeczech.com. Po rozkliknutí záložky Města stačí kliknout na Jablonec a otevře se odkaz i s mapou stanic sdílených kol. Jablonec nad Nisou je od začátku června jediným městem v Libereckém kraji, který zavedl službu sdílených kol. Podpořit sdílená kola se letos rozhodl i Liberecký kraj. Zájem měly Turnov a Nový Bor, nakonec ale po nejednoznačných anketách mezi obyvateli radnice žádost nepodaly.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu