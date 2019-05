Se „špeky“ pomůže specialistka v Jablonci. K metodám na hubnutí patří kavitace

Liberecký kraj – Slunečné dny už nezadržitelně připomínají léto a s ním spojenou koupací sezónu. Mnoho žen, než se svlékne do plavek, řeší svoji postavu, kterou odhalí na koupalištích či přehradách. Upínají se k dietám a cvičení. Ale co když ani to nestačí?

Kavitace pomůže k odstranění tuků na problémových partií. Kavitaci provádí Darina Ivanka Kopalová již desátým rokem. | Foto: Deník / Lenka Brabencová

Startovacím impulsem by mohly být i další procedury k rychlému odbourávání tuků. Jednou z nich je kavitace, se kterou nejen v Jablonci, ale v rámci celé České republiky přišla specialistka na hubnutí a omlazování Darina Ivanka Kopalová. Její metodu jsem si vyzkoušela na vlastní kůži, a to doslova. Jak jinak zjistit, jestli přístroj pomůže ztenčit problémové partie o dva až čtyři centimetry? Ve studiu na mě čeká mladá sympatická dáma. Nejprve mě vyzpovídá, aby zjistila, jaké mám stravovací návyky, kolik vypiji tekutin za den, zda sportuji či beru léky. Podle Kopalové je nejdůležitější, aby klient, který za ní přijde, byl ke změně odhodlaný a chtěl přejít na zdravý životní styl. „Nejprve diagnostikuji příčinu, proč se klientovi nedaří zhubnout, následují doporučení pro zdravé hubnutí a tvarování postavy," vysvětluje specialistka. Aby člověk zhubl, je důležité dodržovat několik pravidel. A to správný pitný režim, mít vyčištěný organizmus, nahodit metabolismus, hýbat se a správně se stravovat. To vše individuálně přizpůsobené klientovi. „Po diagnostice následuje měření. Člověk by měl přijít s tím, jakou partii chce vylepšit," říká Kopalová. U mě je volba celkem jasná a společně volíme zadní partie. Štíhlá žena mi vše pomalu vysvětluje. Sezení se skládá z několika částí. Jsou jimi diagnostika, měření, vibrační plošina, kavitace a kavitace s podtlakem a lymfodrenáž. Kopalová mi klade na srdce, že nejdůležitější je správně nastartovat lymfatický systém. Po diagnostice si jdu stoupnout na vibrační plošinu, na které se mi rozvlní celé tělo. Chvilku rychle, pak pomalu a tak stále dokola. To trvá deset minut. Poté se přesouváme na lehátko. Nejprve mi odbornice aplikuje na zadní stranu stehen vodivý gel. „Ošetřuji ultrazvukem, který štěpí tukové buňky. Vše se zpracuje přes lymfatický systém, který odvede škodlivé látky neboli tuky a odpad z těla ven. Každý jedinec pak může ovlivnit, jak rychle. Například pohybem a pitným režimem," vysvětluje při masáži přístrojovou hlavicí Kopalová. Ošetření trvá čtyřicet minut. Během ležení mě napadá, jestli hubnu či tvaruji. Podtlaková masáž je zpočátku lehce nepříjemná, ale za chvíli vnímám tento tlak jako uvolňující a účinný. Čeká mě poslední fáze a tou je přístrojová lymfodrenáž, která pomáhá lymfu od kotníků k horní části těla posouvat do krevního řečiště, kde se vše zpracovává. Terapeutka mě navlékne do kombinézy, která připomíná skafandr. Ten mi sahá skoro pod hruď a jemnými pohyby se stlačuje a uvolňuje čtyřicet minut. Tak a teď zbývá měření. „Obvod kolem stehen je téměř o dva centimetry menší. Výsledky tu jsou hned po prvním ošetření," tvrdí terapeutka. Aby člověk dosáhl požadovaného výsledku, ošetření lze opakovat po 14 dnech. „Už jen proto, že na ně dohlédnu a klienti jsou i více motivováni," dodává. Jedno sezení vyjde na tisíc korun.

Autor: Lenka Brabencová