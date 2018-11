Sedm základních škol v Jablonci nad Nisou soutěží o sto tisíc

Jablonec n. N. – Na sedmi základních školách v Jablonci se děti s pedagogy právě zamýšlejí nad nápady, jak zvelebit školu a její okolí. S návrhy však může přispět každý, a to prostřednictvím webu lepsimisto.cz, až do 19. listopadu. Z každé školy postoupí jeden vybraný projekt do finále, kde dva projekty získají po 50 tisících.

V 8. B. ZŠ Kokonín to ševelí. Žáci dávají dohromady své návrhy. Pokud to klapne, mohou získat až 50 tisíc korun. „Nápadů mají žáci nepřeberné množství a věří, že některý z nich bude nakonec ten vítězný,“ popsal třídní učitel Tomáš Vymetal. A podobné to je i na dalších jabloneckých školách Antonína Bratršovského, Arbesově, Rýnovické, Liberecké, Šumavské a Pasířské. Děti z těchto zapojených škol projdou několika fázemi projektu. Společně s vedením pak vyberou nejlepší nápad, který žáci rozpracují do prezentací, v nichž je například i část věnovaná rámcovému rozpočtu. ČTĚTE TAKÉ: Jablonecký kinofest má za sebou první ročník. Byl úspěšný V první fázi dětem pomáhají lidé z organizace Lepší místo, která celý projekt připravila. „Vstupujeme do tříd, povídáme si s dětmi o možnostech, jak vylepšit jejich školu. Děti jsou aktivní, mají spoustu nápadů,“ uvedla Michala Kubíčková z Lepšího místa. Děti se během soutěže učí zpracovávat své projekty, prezentovat je a být aktivní. „Mám radost, že můžeme i v Jablonci uskutečnit projekt, který obrací pozornost ke školám a jejich blízkému okolí,“ řekl Petr Steklý z Lepšího místa. Zároveň ale nabízí jabloneckým firmám, jimž záleží na rozvoji města, možnost participace na projektu, který má smysl. Z každé školy postoupí jeden projekt do finále a svůj hlas bude moci získat každá škola i během veřejného hlasování, jež bude probíhat od 14. do 25. 1. 2019 na webu Lepšího místa. Koncem ledna 2019 pak proběhne velké finále před porotou složenou z partnerů, již se na projektu podílejí. Úkolem žáků zde bude představit své nápady prostřednictvím připravených prezentací. Z počtu hlasů z veřejného hlasování a názoru poroty nakonec vzejdou dva vítězové. ČTĚTE TAKÉ: Bez čekání. Na úřad se objednejte Vítězné projekty finančně podpoří Nadace Jablotron. „Model, jakým Lepší místo postupuje, nás oslovil z více důvodů. Děti mají možnost udělat něco pro svou školu, získají podporu od dospělých a příležitost zažít úspěch. A přitom cvičí řadu užitečných dovedností společné plánování a plnění cíle, komunikaci, prezentaci nebo finanční gramotnost. Chceme-li mít jednou dospělé, kteří dokážou dělat velké věci pro ostatní, musíme začít už u dětí,“ vysvětlil smysl partnerství člen správní rady Nadace Jablotron Vladimír Stanislav. Organizace Lepší místo pořádá tento projekt už v Kolíně a Městci Králové. Jablonec je tak třetím městem, kde funguje. Ve všech městech ho finančně podporují místní firmy. Lepší místo dorazilo do Jablonce v roce 2015, když magistrát začal využívat stejnojmennou aplikaci, díky níž mohou občané města fotit a přes internet posílat své podněty na magistrát. „Aplikace funguje ukázkově i díky týmu na magistrátu. Všechny podněty od jabloneckých občanů řeší velmi rychle a pružně,“ připomněl Petr Steklý z Lepšího místa. ČTĚTE TAKÉ: Skupina Henhouse Prowlers přivezla dětem do Loužnice nástroje za 2500 dolarů

