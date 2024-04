Německý voják v Sýrii. Námořní inženýr na moři. Námořník „stál“ tři čtvrtiny milionu, voják přes sto tisíc.

Hlavním cílem pachatelů podvodů je vylákat z oběti peníze pod různými legendami. | Foto: Olga Tušicová

Údajný německý voják sloužící v Sýrii a údajný námořní inženýr plavící se na lodi v moři kontaktovali ženy ze Semilska prostřednictvím sociálních sítí. „V průběhu komunikace podvodníci u žen vzbudili sympatie a důvěru,“ přiblížila preventistka policie Libereckého kraje Martina Frýdová.

Voják vylákal z jedné ženy přes 134 tisíc korun a námořník z druhé ženy dokonce přes 771 tisíc korun. Oba případy policisté prověřují.

Hlavním cílem pachatelů podvodů je vylákat z oběti peníze pod různými legendami. V některých případech se podvodník snaží přesvědčit oběť k založení různých bankovních či kryptoměnových účtů nebo se snaží vylákat z poškozených osobní doklady, které následně zneužije.

Pachatelé se s oběťmi často seznamují na sociálních sítích, či seznamkách a následně přecházejí do komunikace, která pro ně není náročná na krytí. Většinou se jedná o komunikaci přes e-mail. Podvodník se často vydává za nějakou fyzicky přitažlivou osobu a schovává se pod různými identitami (voják, doktor na zahraniční misi, diplomat, právník, dělník na ropné věži, atd.). Během komunikace dochází k poměrně rychlému vyznání sympatií, důvěry nebo lásky. Útočník manipuluje svou oběť plánováním společného života a četnými lichotkami nebo v ní vyvolává soucit. Do příběhu může vstoupit další fiktivní osoba např. dítě. Útoky jsou o to zákeřnější, když si pachatel před útokem o své oběti zjistí nějaké informace, a to právě například z internetových seznamek a sociálních sítí, a pak je útok znatelně úspěšnější.

Podvodník se snaží o následující:

• Vylákat citlivé údaje a kopie dokladů, které může zneužít při zakládání různých účtů.

• Vylákat finanční částky na různé nenadálé výdaje. Zde pachatel často zasílá přístupové údaje ke svému online bankovnictví, aby přesvědčil oběť, že má peněz dost, ale v současnosti je nemůže čerpat.

• Vylákat finanční prostředky za účelem doručení nějaké zásilky.

• Donutit poškozeného k zakládání účtů a převodům finančních prostředků přes jeho účet. Oběť zde figuruje jako money mules (z oběti se stává legalizátor, který podvodníkovi tzv. „vypere“ jeho špinavé peníze, resp. výnosy z trestné činnosti).

• Vlákat oběť do podvodné investice.

Preventivní rady:

• Nereagujte na spam zprávy, které v těchto případech většinou automaticky emailový klient zařazuje do spamu.

• Neposílejte peníze člověku, kterého neznáte.

• Neposkytujte údaje o platební kartě, údaje o internetovém účtu, ani kopie osobních dokladů.

• Ověřte si pravost zaslaných fotografií (pachatelé často využívají obrázky a fotografie stažené z internetu).

• Nesdílejte žádné kompromitující materiály, kterými by Vás mohli vydírat.

„Apelujeme na veřejnost: buďte obezřetní a ostražití v komunikaci s cizími lidmi přes sociální sítě nebo prostřednictvím e-mailu. Zbystřete především ve chvíli, kdy váš nový přítel žádá zaslat jakýkoliv finanční obnos,“ doplnila Frýdová.

