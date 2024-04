Našel si partu kamarádů-kolegů, se kterými pravidelně trénuje. Zaměřují se jak na rychlost, tak i na přesnost. Oba tyto faktory hrají důležitou roli a k tomu ještě koncentrace. „Ideální je propojit všechno dohromady, aby se pak člověku dařilo. Důležité je mít i sílu, bez ní by to nešlo,“ zdůraznil závodník ze Semilska s tím, že samotná dřevorubecká výbava je poměrně nákladná. „Jsme rádi, když se objeví nějaký sponzor a pomůže nám se tak vybavit,“ upřesnil.

„Líbila se mi práce s motorovou pilou. Pak jsem se seznámil s Martinem Komárkem, vyzkoušel jsem si i závod se sekerou a před dvanácti let absolvoval první tréninkový kemp v dřevorubeckém sportu,“ popsal začátky Vítězslav Soukup, mezi jehož další koníčky patří myslivost a je zástupcem velitele ve výjezdové jednotce Sboru dobrovolných hasičů Víchová.

Nejblíže má k motorové pile, kterou si nechal vyrobit na zakázku. Váží přibližně třicet kilogramů a řetěz se točí rychlostí 250 kilometrů v hodině. Samotné řezy trvají přibližně šest vteřin. „Musíte se hrozně moc koncentrovat. Zkrotit takového divocha a ještě se s ním třikrát strefit tam, kam je potřeba, není hračka,“ podotkl Soukup s tím, že aktuálně se mu daří zlepšovat i styl práce se sekyrou. „Rád bych se posunul časem k nejlepší špičce,“ doplnil.

Za svůj největší úspěch považuje to, že se mu v roce 2014 říznout motorovou pilou neoficiální evropský rekord. Čas byl 9,60 vteřin, ale jelikož nebyl na místě kamerový systém, nemohlo to být započítáno oficiálně. Patřil i mezi závodníky, kteří nedávno v mezinárodní soutěži Stihl Timbersports bojovali o postup do národního kola dřevorubecké soutěže. První ze série kvalifikačních závodů přilákala nejen dvacet šest odhodlaných mužů, ale také čtveřici bojovných žen, které své síly změřily v náročných dřevorubeckých disciplínách.

Každý závodník se v nich snažil předvést co nejlepší techniku, dosáhnout co nejlepšího času, aby získal cenné body a postoupil do dalšího kola soutěže. Z uplynulých klání vyšel vítězně právě Vítězslav Soukup, který vyhrál Czech Cup v mužské kategorii. „Další nejbližší dřevorubecká show mě čeká ve středu 8. května v Lanškrouně v areálu Střední školy zemědělské a veterinární,“ nastínil plány vítěz.

Přestože se jedná o fyzicky náročný sport, při kterém hrozí i zranění, Soukupovi se zatím vyhýbala. Zavzpomínal, že se mu v minulosti podařilo proseknout vlastní botu. „Naštěstí používáme ochranné pomůcky včetně speciálních ponožek, které sekyru zastavily,“ popsal událost. Nemá vyložené žádný vzor, ke kterému by vzhlížel, ale rád sleduje tu nejlepší špičku z celého světa při akci. Loni navštívil Spojené státy americké a na vlastní oči viděl proces broušení pil břichatek. „Do budoucna bych se rád více věnoval broušení závodních pil. Ale stále věřím, že jsem na tom fyzicky dobře, abych mohl trápit soupeře,“ uzavřel se smíchem Vítězslav Soukup.

