Semilští letos připomenou dalšího významného rodáka

Semily – Vzpomínkové akce k 200. výročí narození českého buditele Františka Ladislava Riegera zaplní celý letošní rok.

Riegrova stezkaFoto: Profimedia.cz

Poštovní známka, pohled či kalendář. Ale i zájezd, oslavy 90. výročí otevření Riegrovy turistické chaty na Kozákově nebo výstava v Městské knihovně Semily s názvem Ochutnávka Riegra. To jsou jen některé akce, které letos v Semilech připomenou 200. výročí slavného rodáka Františka Ladislava Riegera.

„Program celoročních oslav výročí narození možná nejslavnějšího semilského rodáka je bohatý a do Semil v průběhu roku přivede i mnoho návštěvníků a turistů znalých historie,“ poznamenala starostka Semil Lena Mlejnková.

Jako upomínku na rok ve znamení výročí si návštěvníci budou moci zakoupit v Turistickém informačním centru turistickou známku, pohled, poznámkový blok či kalendář na rok 2019 s motivem českého buditele a počátkem listopadu též poštovní známku vydanou Českou poštou v rámci emisního plánu Osobnosti. „Na známce, jejíž vydání se plánuje na 24. října, je František Ladislav jako sebevědomý rétor obhajující české státní právo,“ přiblížil podobu známky mluvčí České pošty Matyáš Vitík.

K oslavám výročí narození F. L. Riegra se s programem připojily i semilské základní školy, které na první polovinu letošního roku vyhlásily velkou výtvarnou soutěž. Autory nejlepších obrázků čekají zajímavé ceny, z jejich děl také vznikne kalendář na rok 2019.

Vítězné dílko bude navíc sloužit jako základní motiv propagace souboru akcí konaných v druhé polovině roku 2018.

„První akcí, jíž si slavného rodáka připomeneme, je 31. května zájezd do Prahy, který pro veřejnost pořádá město. V rámci zájezdu navštívíme Památník Františka Palackého a Františka Ladislava Riegra, vyšehradský hřbitov a další místa,“ poznamenala starostka Lena Mlejnková.

Víkend 23. a 24. června bude patřit oslavám výročí otevření Riegrovy turistické chaty na Kozákově, od kterého letos uplyne 90. let. Program dalších akcí bude semilská radnice postupně odkrývat.

LONI PAVEL TIGRID

Loni si Semily připomínaly nedožité narozeniny jiného známého českého politika – Pavla Tigrida. Od 17. října 2017 nese jeho jméno náměstí, které vzniklo z části ulice Nádražní. „Rozšířená část byla už v plánu obce z roku 1908 zamýšlena jako náměstí a ani pozdější tvůrci nových záměrů na tom nic nezměnili,“ vysvětloval Miloš Plachta ze Spolku rodáků a přátel Semil.

Kdo byl František Ladislav Rieger?

Český politik a mecenáš. Narodil se 10. prosince 1818 v Semilech. V roce 1833 ho matka dovedla k Josefu Jungmannovi, který jej zapsal na studia do Klementina. Roku 1835 ho přítel Václav Štulc zavedl do kroužku mladých vlastenců okolo Josefa Kajetána Tyla a Karla Hynka Máchy. Během revolučního roku 1848 jako jeden z českých předáků a aktivní poslanec Říšského sněmu ve Vídni a Kroměříži neúspěšně prosazoval liberální principy plánované rakouské ústavy a federalizaci monarchie. V Říšském sněmu zastupoval volební obvod Železný Brod v Čechách. Do politiky se vrátil v roce 1860 jako hlavní spolupracovník Františka Palackého, kterého později vystřídal na pozici předsedy staročeské strany. Zemřel v roce 1903. V Semilech nese jeho jméno škola a náměstí, je tu památní deska i socha. Na Podspálov vede Riegerova stezka.