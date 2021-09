Informovala o tom mluvčí policie Ivana Baláková s tím, že pohřešovaná se od té doby rodičům ani nikomu jinému z blízkých neozvala a její rodina má obavu o její zdraví a život. „Dívka je introvertní typ a nikomu se příliš nesvěřuje se svými starostmi, proto až po jejím odchodu zjistili rodiče určité signály, které by mohly znamenat i to, že si chce ublížit. Pokud jste ji od pátečního odpoledne někde zahlédli, ihned nás prosím kontaktujte,“ vyzvala Baláková.

Pohřešovaná Daniela Onaková studuje vyšší odbornou školu v Hradci Králové, odkud v pátek okolo 13,30 hodin přijela domů do Jilemnice kolem. Tam si odložila své veškeré osobní věci včetně mobilního telefonu a bez vysvětlení odešla neznámo kam.

