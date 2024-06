„Předchozí etapy byly náročnější, teď nás čeká jen rekonstrukce uvnitř kaple. Jde hlavně o oltář a dvě lavice. Není to práce pro jediného restaurátora. Jeden restauruje zrcadla, dva dřevěné části oltáře a čtvrtý lavice,“ poznamenal manažer projektů harrachovské radnice Jaroslav Čech.

Do poloviny července má být hotovo a celá kaple zářit jako za dob své výstavby. 4. srpna tu oslaví výročí otevření kaple a její znovuzasvěcení. Kaple z přitesaného lomového kamene byla postavena hrabětem Janem Nepomukem Harrachem v roce 1901 a vysvěcena 5. srpna 1902.

Všech 196 dílů zrcadel z oltáře nyní dlí v restaurátorské dílně Lucie Tesařové v Semilech pod dohledem památkářů. „Jsou to vlastně skleněné lišty s fazetou. Největším problémem byla devastace uchycení zrcadel, které by mohly časem opadávat,“ poznamenala restaurátorka specializující se na rekonstrukce takzvaných benátských zrcadel.

Do ruky vezme každý díl mnohokrát do ruky. Sklo se musí vyleštit, ošetřit amalgámovou vrstvu, na kterou se nesmí sáhnout rukou, vyměnit a založit papírové podložení, aby materiál dýchal.