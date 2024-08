Pěší projdou přes provizorní lávku, automobilová doprava je svedena přes druhý most v ulici Jatecká.

Most, u kterého je nyní rekonstrukce v běhu, slouží i jako přístup do centra Semil, je velmi zatížený, denně po něm projíždějí tisíce automobilů. „Je ekonomicky výhodnější most zbourat a postavit nový, protože ani široké chodníky, které chceme, by nebylo možné na současnou konstrukci napasovat,“ řekla už dříve semilská starostka Lena Mlejnková.

Rekonstrukce hlavního mostu v přes řeku v Semilech byla v plánu už loni a měla být hotova do konce roku. Kraj ale musel zopakovat veřejnou zakázku.

„Stavba není nijak složitá, proto by měl být most zcela nový ještě letos,“ uvedl loni na jaře hejtman Libereckého kraje Martin Půta. Původní odhad se nestihl, a tak je nyní v plánu stavbu dokončit do konce října 2024.

