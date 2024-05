Od pondělí 27. května je uzavřen most přes řeku Jizeru na hlavním průtahu Semil. Začaly přípravné práce u přeložek inženýrských sítí, zejména plynu a vodovodu. Na mostě je zřízen koridor pro pěší a most se začne odstrojovat a připravovat na demolici. Doprava je povolena pouze pro pěší do doby instalovaní náhradní lávky, která se již připravuje.

Od pondělí 27. května je uzavřen most přes řeku Jizeru na hlavním průtahu Semil. | Foto: MěÚ Semily / Lena Mlejnková

Objízdná trasa pro auta je obdobná jako loni při rekonstrukci ulice Na Mýtě a navíc bude využita i Družstevní ulice, do které budou moct vjet i všechna nákladní vozidla. Přes Jizeru se auta dostanou po mostu v Jatecké ulici, který nechalo město nedávno zrekonstruovat za bezmála 37 milionů korun. Od 3. června 2024 začnou práce vkorytě řeky Jizery, konkrétně na lávce pro pěší, a po osazení lávky začne demolice samotného mostu. Termín předpokládaného zprovoznění mostu nového je konec letošního roku.



Dodavatelem je EUROVIA CS a.s., celkové náklady činí 80.392.490,75 korun včetně DPH. Z toho podíl města Semily je cca 6 milionů korun.

Stavba mostu přes Jizeru v Semilech měla začít už na konci března, firma ale udělala chybu a začátek se musí posunout. Důvodem je chráněný druh ryby, kvůli kterému není možný do června vstup do říčního koryta.

Jablonecké tóny zvou na hudební léto. Známe program koncertů

Úřad sice udělil výjimku z ochranných podmínek chráněného druhu vranky obecné, avšak pod podmínkou, že v období od 1. března do 30. června nebude umožněn vstup do koryta řeky Jizery. Stavba mostu se kvůli tomu musel narychlo posunout a začne až 27. května, i tak jde o mimořádně zkrácený termín zákazu vstupu do Jizery. Most, u kterého je nyní rekonstrukce v běhu, slouží i jako přístup do centra Semil, je velmi zatížený, denně po něm projíždějí tisíce automobilů. Čeká ho demolice a stavět se bude nový most. „Je i ekonomicky výhodnější most zbourat a postavit nový, protože ani široké chodníky, které chceme, by nebylo možné na současnou konstrukci napasovat,“ řekla už dříve semilská starostka Lena Mlejnková.

Tajemství léčitelů ožije v Semilech. Bylinkový festival odhalí novou výstavu

Rekonstrukce hlavního mostu v přes řeku v Semilech byla v plánu už loni a měla být hotové do konce roku. Kraj ale musel zopakovat veřejnou zakázku, protože všechny nabídky z prvního pokusu překročily maximální cenu lekce přes 74 milionů korun. „Stavba není nijak složitá, proto by měl být most zcela nový ještě letos,“ uvedl loni na jaře hejtman Libereckého kraje Martin Půta. Původní odhad se nestihl, a tak je nyní v plánu stavbu dokončit do konce října 2024.

Mohlo by vás zajímat: Den otevřených dveří v Jablonci. ZŠ Arbesova oslavila výročí