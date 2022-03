Most spojuje nájezd na výpadovku na Železný Brod a dále na Jablonec či Liberec s největším semilským sídlištěm Řeky, kde žije 3 500 obyvatel. V příštím roce tu musí vést objízdná trasa kvůli výstavbě nového mostu na hlavním průjezdu městem. Most je jednosměrný, automobily si na něm musí dávat přednost. Rekonstrukce spočívá v navýšení nosnosti a rozměrů. Most bude nově obousměrný. Kraj přislíbil finančně podpořit výstavbu mostu ve vlastnictví města cirka 5 miliony korun.

Úlohu mostu v ulici Jatecká, který nyní pojí sídliště s centrem Semil, sehrává pontonový most, který sem byl postaven v roce 1994 jako provizorní řešení. Už v době svého vzniku vykazoval vady. V roce 1998 proběhla oprava v místě čepů. V roce 2007 byl proveden statický přepočet a snížena zatížitelnost na 26 tun. Most prošel kvůli kritickému stavu v roce 2010 drobnou opravou.

Starý most v Řekách.Zdroj: MěÚ Semily

V současné době je na něm sníženo zatížení na 2 tuny, což v praxi znamená, že v jednu chvíli na něm může být maximálně jedno osobní auto. Další musí počkat, aby přejelo také samo. „Nečeká se nijak dlouho, ale je to nekomfortní. Sem tam si, zvláště odpoledne, kdy lidé jezdí z práce, chvilku počkáme,“ popsal oslovený Pavel, jeden z obyvatel sídliště.

K dvojnásobné semilské akci je vše připraveno. Tedy skoro. Při poslední revizi projektu nového městského mostu se přišlo na to, že vlivem stoupajících cen materiálů bude nový most citelně dražší. „Cena velmi vzrostla, a to o šest milionů korun. Proto žádáme kraj o navýšení i jeho spoluúčasti,“ sdělila starostka Semil Lena Mlejnková. Na hejtmanství budou podíl kraje ještě přepočítávat. „Již víme, že město vysoutěžilo most výrazně dráž, než se předpokládalo,“ poznamenal náměstek hejtmana pro dopravu Jan Sviták.

Pro obyvatele sídliště, jedoucí do centra města, bude výstavba nového mostu znamenat výrazné objížďky a chůzi navíc. Doprava z hlavní silnice sem bude převedena v dalším roce. Od Železného Brodu a dalšího tranzitu například do Jilemnice zamíří přes nový městský most přes Řeky dále. Krajská správa silnic Libereckého kraje totiž zahájí kompletní rekonstrukci nejdůležitějšího mostu v Semilech v Tyršově ulici.

Řidiči pozor. V Jablonci se pomalu rozjedou stavební práce na silnicích

„Plánujeme rekonstrukci na rok 2023. Dokončuje se dokumentace. Nejdůležitější je, aby mělo město vystaven most v Jatecké ulici, přes něj povedou objízdné trasy,“ doplnil Sviták.

Projekt nového mostu počítá s výrazně širšími chodníky, a to až šest metrů. „Měly by nabízet i mimořádné rozhledy na řeku,“ doplnila Mlejnková.