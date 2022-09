„Od počátku myšlenky jsme chtěli, aby byla návštěva co nejautentičtější, s programem, který by kopíroval tehdejší návštěvu TGM,“ sdělila místostarostka Turnova Petra Houšková. Masaryk dorazil nejprve do Semil. Parní vlak přivezl jeho představitele s mírným zpožděním. Před sto lety přijel TGM v 10.47, v roce 2022 o několik minut později. Na nádraží na něj čekaly stovky lidí. Masaryk se nejprve pozdravil se starostkou Lenou Mlejnkovou a místostarostou Tomášem Sáblem. Prezidenta pozdravili českoslovenští vojáci v dobových uniformách slavnostní salvou.

Poté TGM přijal tradiční pohoštění v podobě chleba a soli a vyslechl několik písní v podání pěveckého sboru Jizerka Semily. Nejprve zazněla Česká státní hymna a poté i Masarykova nejoblíbenější skladba Ach synku, synku.

Pak se již suita odebrala k přistaveným historickým vozům, aby vyrazila na semilskou radnici. Z jejího balkónu po několika minutách přednesl představitel Masaryka stejný proslov jako jeho skutečný předobraz v roce 1922. „Děkuji za milé přivítání, za vaši přítomnost zde. Čerpám z to přesvědčení a naději, že že všichni svornou spoluprací novou naši republiku nejen udržíme, o to jsem si jist, ba ji zdokonalíme. Že ji budeme zdokonalovati den ode dne, rok od roku,“ promluvil prezident.

Masaryk v Turnově

Vzácná návštěva se pak v doprovodu dobově oblečeného doprovodu vydala do Muzeua a Pojizerské galerie, kde zhlédla výstavu fotografií z návštěvy TGM v Semilech v roce 1922.

Po skončení programu v muzeu se hosté s doprovodem a veřejností vydali na setkání turistů na Masarykově vyhlídce nad městem Semily, kde prezident společně se zástupci města, Spolku rodáků a přátel Semil a Klubu českých turistů zasadil pamětní strom. Zájemci se mohli na Masarykovu vyhlídku svézt autobusem. „Je to krásný zážitek, potřásl jsem si s panem prezidentem rukou. Chtěl bych zažít atmosféru, když byl u nás v Semilech před sto lety. Podle fotografií bylo v ulicích nejen celé město, ale i dost přespolních,“ pousmál se Jiří Plachý, jeden z obyvatelů Semil, který s návštěvou absolvoval celý program.

V Semilech se již neformálně slavilo, když Masaryk dorazil do Turnova. Aby si obyvatelé obou měst zábavu užili co nejvíce, do Turnova dorazil stejným vlakem „jiný“ Masaryk, respektive jeho jiný představitel. Na tanvaldském nádraží ho vítali nejen obyvatelé města, ale i vzorně nastoupení zástupci zdejších spolků Masaryka tak pozdravili hasiči, skauti, sokolové a členové panské jízdy. Prezident provedl prohlídku jejich vlajek a poté ve voze taženém koňmi spolu se starostou Tomášem Hockem zamířil do nedalekého parku, který nese Masarykovo jméno.

Masaryk v Semilech

I tady zazněla státní hymna, Masaryk poté dekoroval jednotlivé spolky a pamětní medailí ocenil několik zasloužilých obyvatel města.

Tomáš Hocke připomněl přítomným, co se za sto let od poslední návštěvy Masaryka ve městě i v republice událo. Nezapomněl na 2. světovou válku, události srpna 1968, sametovou revoluci i rozpad Československa. „To, co bylo, už nezměníme. Ale budoucnost změnit můžete,“ odpověděl Masaryk.

V Parku T. G. Masaryka místní spolky seznámily návštěvníky i prezidenta se svou činností a na pódiu se vystřídalo hned několik hudebních souborů, Turnovanka, Mackie Messer Klezmer Band a What The Funk. V pobočce Městské knihovny A. Marka na nádraží byla představena podoba nové unikátní obrazové publikace Turnov v srdci, která čerstvě vyšla u příležitosti oslav města.