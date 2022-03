Akci zahájila výstavba dešťové kanalizace, která potrvá 15 týdnů a zasahuje částečně i do ulice Luční, kdy při její realizaci dojde k omezení provozu do jednoho pruhu. Ihned po dokončení kanalizace proběhne revitalizace parkoviště. Ta by měla být dokončena v srpnu letošního roku.

V Semilech vznikne dopravní terminál, začnou na železnici

Vše má stát přes 18 milionů korun. Největší objem peněz směřuje na výstavbu nové dešťové kanalizace, která bude do budoucna odvádět dešťové vody z převážné části Podmoklic. Projekt je podpořen dotací ze Státního fondu podpory investic ve výši skoro 6 milionů korun.

Regenerace sídliště je rozdělena do pěti etap. V každé etapě bude řešena vždy ucelená část a zároveň se bude pokračovat ve výstavbě nové páteřní dešťové kanalizace.