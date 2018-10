Senátorské křeslo obhájil Zeman. Vyhrál o 13 procent

Jablonecko – Nakonec to nebylo tak těsné, jak mnozí prorokovali. Ve druhém kole voleb do Senátu obhájil svůj post starosta Albrechtic a majitel firmy Detoa vyrábějící dřevěné hračky Jaroslav Zeman. Získal 56,42 % všech platných hlasů, vyzyvatelka Michaela Tejmlová skončila druhá se ziskem 43,57 % hlasů.

Jaroslav Zeman.Foto: Archiv Jaroslava Zemana

„Děkuji za podporu a hlasy – nic se nemění, makat se bude dál,“ sdělil Jaroslav Zeman bezprostředně po vyhlášení výsledků.

Lehce smutno bylo naopak u Michaely Tejmlové. „Děkuji za každý váš hlas z 9601, moc si podpory vážím. Budu pokračovat v práci pro region i nadále, jen jiným způsobem než jako senátorka,“ popsala Michaela Tejmlová.

Oba měli za sebou podporu mnoha osobností nejen české politiky. Jaroslava Zemana podpořil hejtman Libereckého kraje Martin Půta, ale i mnoho starostů z Jablonecka a okolí. Naopak Michaele Dejmlové drželi palce jablonecký miliardář Dalibor Dědek, Piráti či Zelení. Kritikům se na Jaroslavu Zemanovi nelíbí vyhraněný názor na nepřizpůsobivé obyvatele.

„Občany trápí migrace nepřizpůsobivých. Je to dáno tím, že stát vše podporuje bohatými dávkami na bydlení. Tam, kde je běžné nájemné kolem pěti tisíc korun, stát vyplácí až 15 tisíc!“ připomněl. Toho podle něj rádi využívají „obchodníci s chudobou“. „Můj program se nemění a dlouhodobě sestává ze tří hlavních témat: omezení možností pro zneužívání sociálních dávek, podpora zaměstnanosti v našem regionu a snaha o zavedení zdravého rozumu do české politiky,“ popsal svůj program Jaroslav Zeman.

Další kritiku Zeman schytal za to, že má podle dostupných pramenů ze všech obhajujících senátorů nejvyšší absenci v Senátu, za celých šest let byl pouze sedmkrát zpravodajem senátních tisků a osmkrát předložil nějakou legislativní úpravu. Nepostavil se ani za důležité protikorupční zákony – funkční registr smluv. Na druhou stranu jako senátor předložil a prosadil tři zákony: zákon o odpadech, zákon o pomoci v hmotné nouzi a zákon o veřejné službě.

Letošní obhajobu senátorského křesla považuje Zeman za velmi těžkou. „Kampaň byla dost vyhrocená. Někdy hodně za hranicí slušnosti. Volby do Senátu v roce 2012 byly oproti letošním vyloženě gentlemanské,“ vysvětlil. Průměrný věk všech uchazečů v Česku před prvním kolem volby byl 56 let. Nejmladších, tedy 40letých kandidátů, bylo pět. Nejstaršímu kandidátovi bylo 79 let. Přes 82 % kandidátů byli muži, 18 % bylo žen. V prvním kole byli zvoleni dva senátoři, do druhého kola postoupilo z 236 uchazečů 40 mužů a 10 žen.

Volby celkově vyhrála ODS, když po celé republice získala deset křesel. Neuspěly vládní strany ANO a ČSSD, které pošlou do horní komory po jednom zástupci. Druhé kolo voleb do Senátu přilákalo na Jablonecku skoro 20 % právoplatných voličů. V celé ČR je to cirka 16,3 %.