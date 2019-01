Velké Hamry - Vědomosti, poznávání předmětů, skládačka. Ve třetím kole brali titul Vratislavičtí.

Hamrovský Risk | Foto: Foto DD Velké Hamry

Na stará kolena začali senioři riskovat. Ale ne bezhlavě, nýbrž v soutěži Hamrovský risk.

Jak je vysoký Ještěd, jaká asijská země se stala v minulém století líhní fašismu nebo například, která herečka ztvárnila babičku v prvním filmovém přepisu Babičky Boženy Němcové na sklonku 40. let.

„Zábavný kvíz, který napodobuje známé vědomostní soutěže z televize, se uskutečnil už potřetí. Nejvíc bodů sice nasbíral domov ve Vratislavicích, diplom si však právem odnesli všichni," přiblížila Blanka Daníčková, mluvčí Krajského úřadu Libereckého kraje.

Seniorům přijela do Velkých Hamrů fandit také náměstkyně hejtmana Libereckého kraje Lenka Kadlecová.

„Vážím si toho, že Domov důchodců ve Velkých Hamrech pro naše seniory vědomostní soutěž připravuje. Jejím hlavním cílem je, aby si zpestřili pobyt v domově, aby se pobavili a užili si příjemné dopoledne. To soutěž splnila, družstva se do ní vrhla s velkou chutí. K tomu mne překvapilo, že jsou mnozí senioři i přes svůj věk obdivuhodně psychicky svěží, jaký mají přehled. Někteří jsou chodící encyklopedií," řekla Lenka Kadlecová.

Hamrovský risk

Soutěž se skládala ze tří částí. Po vědomostním kvízu, který zahrnoval několik oblastí, museli senioři u dávno zapomenutých historických nástrojů či předmětů hádat, k čemu je naši předci používali. Tvrdým oříškem byl pro ně například háček na nošení balíků pro pošťáky nebo archaický šlehač.

Třetí disciplína znamenala zkoušku zručnosti a rychlosti. Nejvíc bodů v ní získal ten, kdo dokázal z papíru podle vzoru složit nejrychleji předepsaný obrazec.

„Při soutěži poznávají senioři také nové přátele. To je to, co jim nejvíc chybí. V domovech důchodců totiž léta žijí v uzavřené komunitě, s dalšími lidmi se nesetkávají," řekl ředitel DD Velké Hamry Čestmír Skrbek.

„Hamrovský Risk má velký úspěch, proto chceme toto vědomostní klání pořádat častěji než jen jednou za rok a třeba pokaždé v jiném domově seniorů," doplnil. Senioři tak mohou začít trénovat.

Pět domovů

Vedle vítězných Vratislavic se vědomostního klání zúčastnily také domovy důchodců z Liberce Františkova, Českého Dubu, Velkých Hamrů a Rokytnice. Senioři byli nadšení. „Děkujeme za ohromný zážitek, který si odvážíme všichni," řekla. Chválou nešetřili ani ostatní. „Výkony jsme dokázali, že ještě nepatříme do starého železa, že v hlavách ještě pořád něco máme," prohlásil Jiří Ježek, rovněž obyvatel domova ve Vratislavicích.