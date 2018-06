Senioři zakončili druhý semestr studií. Do školy se vrátí v září

Jablonec n. N. – Druhý semestr svých seniorských studií zakončilo 38 žen a dva muži. Do pomyslných školních lavic se vrátí znovu v září, aby ve třetím závěrečném semestru vyslechli přednášky na téma zdraví a zdravý životní styl.

Ilustrační snímekFoto: Profimedia

Vzdělávání seniorů je aktivitou, kterou prostřednictvím Centra sociálních služeb podporuje jablonecký magistrát. Senioři se vzdělávají v oblasti zdraví a zdravého životního stylu, informačních technologií, práva, bezpečnosti i psychologie. „Přeji vám do vašeho dalšího vzdělávání hodně zdraví a sil. Dneska, kdy by se člověk nevzdělával, neuměl by si pomalu ani zapnout televizi,“ s nadsázkou přál akademikům při slavnostním setkání v obřadní síni jablonecké radnice Miloš Vele a vzpomínal, že před čtyřmi lety sám seniorům přednášel na téma výpočetní technika. Slavnostní okamžik podtrhlo vystoupení pozounistů Brass Jablonec z místní základní umělecké školy a na závěr zazněla studentská hymna Gaudeamus igitur.