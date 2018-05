Seniorům telefonují podvodníci a chtějí po nich peníze

Jablonec n. N. – Herečka, spisovatelka, moderátorka Halina Pawlowská přijíždí do Jablonce se svoji one woman show. Nový pořad Chuť do života je o vzrušení, lásce, katastrofách a spoustě pitomců, kteří zasluhují, abychom se jim společně smáli. A taky, pochopitelně na povídání o jídle!