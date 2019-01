Jablonec n. N. /FOTOGALERIE, AUDIO/ - Jablonecký Český červený kříž spolu s Deníkem v šestém díle představuje dalšího dárce krve - držitele Zlatého kříže 3. stupně Václava Berana.

Při slavnostním předávání ocenění s držitelem Zlatého kříže 3. stupně Václavem Beranem rozhovor vedla ředitelka Oblastního spolku ČČK Helena Ungermannová.

Helena Ungermannová: Převzal z rukou jabloneckého starosty ocenění za osmdesát bezplatných odběrů krve. Jaký u toho máte pocit?

Václav Beran: Pěknej. Pěknej, protože to se povede jenom jednou v životě.



H.U.: Slavnostní setkání se vám líbilo?

V. B.: No, docela.



H. U.: Přišel jste s manželkou. Co na to říkala vaše paní?

V. B.: Byla na to zvědavá, jak to probíhá. Viděl jsem v Praze předávání křížů, tam je to honosnější, trošičku.



H. U.: Co vůbec říká vaše paní tomu, že dáváte krev?

V. B.: Já už jí dávám strašně dlouho. Kdysi dávno jsem zachránil mladého sedmnáctiletého kluka. Od té doby jsem začal dávat krev a připadá mi to úplně normální. Každý, kdo by mohl dát krev, by ji dát měl.



H. U.: Záchrana toho života byl ten první popud. To byl ten váš první odběr?

V. B.: Kluk vletěl pod auto, já jsem mu svou krví zachránil život. Potřeboval transfúzi, tak tenkrát se to tak nastartovalo. To bylo ještě v Havířově, když jsem dělal na šachtě.



H. U.: Teď jste v důchodu. Takže máte čas. Jak často chodíte na transfúzní oddělení?

V. B.: Už jsem krev přestal dávat, protože mi je pětašedesát. Takže já už nemůžu. Ale kdybych mohl, chodil bych dál.