Jablonecko /AUDIO/ - Oblastní spolek ČČK spolu s Jabloneckým Deníkem představuje dárce krve Tomáše Malíka ve čtrnáctém pokračování seriálu.

Impulzem pro odhodlání Tomáše Malíka byla informace o bezplatném dárcovství, které dostal na akci Rozdýdejte s námi Evičku. | Foto: DENÍK/ Lenka Střihavková

Rozhovor připravila s Tomášem Malíkem Helena Ungermannová, ředitelka jabloneckého Oblastního spolku Českého červeného kříže.



Chodíte dávat plazmu. Kolikrát už?

Mám už dvanáct odběrů.



Zmínil jste, že dříve chodila i přítelkyně. Už nechodí?

Čeká miminko…



Jak doma vnímají, že dáváte plazmu?

Nevím, normálně.



Co bylo prvním impulzem?

Oslovili nás na ulici.



Kde?

Na dni Českého červeného kříže v Jablonci, tam byl stánek a dávali tam informace o dárcovství.



Vzpomenete, kdy to bylo?

Loni v listopadu nebo v říjnu.



Já si vzpomínám přesně. To bylo na akci „Rozdýchejte s námi Evičku“.

Jo, to je ono.