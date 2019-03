„Už před dvěma lety jsme požádali obce, aby nám představily své projektové záměry, které se této problematiky týkají. Sešlo se několik desítek návrhů a představ, celkově zhruba za 50 milionů korun,“ řekl krajský radní Jiří Löffelmann. I přes takto vysokou částku ale kraj do fondu letos vloží milionů pouze šest. Jen několik nápadů totiž mělo podle radního reálné obrysy.

Se schválenou částkou má ale velký problém opoziční Změna, která by ve fondu ráda viděla několikanásobně větší sumu. „Šest milionů podle nás neodpovídá realitě škod a rizik z bleskových povodní a dlouhodobého poklesu podzemní vody. Ve srovnání s miliardou, kterou kraj vydává na opravy silnic, je alespoň 50 milionů oprávněným požadavkem,“ prohlásil opoziční zastupitel Josef Šedlbauer.

Podle hejtmana Martina Půty jde ale o nepochopení toho, jaká je primárně úloha kraje. „Vlastníme 2200 kilometrů silnic, ve kterých je několikamiliardové vnitřní zadlužení. Odebírat peníze z této kapitoly lze, ale znamenalo by to jen prohlubování vnitřního dluhu,“ reagoval hejtman.

Podle Šedlbauera ale v případě sucha není času nazbyt. „Potřebujeme si přerovnat priority. Asfalt studny nenaplní a nic na něm neporoste,“ dodal zastupitel.

LETOS OVĚŘÍ ZÁJEM

Vedení kraje se navyšování šestimilionové částky v dalších letech nebrání. „Letos ověříme reálný zájem a podle něho nastavíme fond do dalších let,“ předeslal Půta. Kraj ale současně upozorňuje, že to není on, na jehož bedrech problém se suchem primárně leží. „Největší opatření nelze financovat z krajských rozpočtů, na to nejsme připraveni. To je úkol pro ministerstva zemědělství a životního prostředí,“ tvrdí radní Löffelmann.

Peníze z nového krajského fondu mají putovat především na drobná opatření. „Jsou to například tůně, rozvolňování zpevněných toků, rušení meliorací,“ vyjmenoval Löffelmann. Obce můžou žádat o 70 tisíc až milion korun, alespoň třetinu nákladů ale musí zaplatit samy.

Pokud jde o kraj, ten v už v letošním roce chystá část drobných opatření na svých pozemcích na Frýdlantsku. „Půjde o soustavy různých tůní, jsou tam navrženy i některé vodní nádrže,“ popsal Löffelmann s tím, že by mělo jít o modelové příklady, na nichž by se mohly jednotlivé obce v budoucnu inspirovat.