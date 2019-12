Také letos nabídne primátor Jablonce osamělým seniorům možnost strávit společně štědrovečerní odpoledne.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Michal Fanta

Ve spolupráci s Radou starších zve zájemce na úterý 24. prosince od 13 hodin do restaurace v hotelu Rehavital. Senioři, kteří by tento den zůstali sami, se mohou hlásit do 13. prosince u Heleny Roudné na telefonním čísle 483 357 292.