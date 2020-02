Ideálního partnera, kdo by ho nechtěl. Zvlášť, když je člověk sám a blíží se ten zpropadený Valentýn. Ne každý dnes na ideální protějšek dokáže narazit na ulici. A tak lidé stále častěji zkoušejí internetové seznamky. Ti, kdo se v seznamovacím byznysu pohybují dlouho, ale varují před podvodnými praktikami některých agentur. Můžou vydávat skutečné i podvodné profily lidí. Další variantou, jak potkat kamaráda či kamarádku do deště, je moderní speed dating. Rychlé rande ovšem mimo Prahu lidi zatím příliš netáhne. Vizionáři teď sázejí spíš na časově náročnější, leckdy i dobrodružné seznamovačky.

Takzvaný speed dating je poměrně novou formou seznamování. To se třeba desítka mužů a žen na určeném místě navzájem „oťukává“ krátkým rychlým rozhovorem a na konci určí toho nebo tu, s kým by se chtěli přinejmenším ještě jednou potkat. V regionu speed dating pořádá i liberecká agentura Sbližujeme.cz, která je v byznysu už deset let a podniká i na Ústecku. Seznámení na jejích akcích v řadě případů skončilo svatbou.

Nejbližší speed dating odmoderuje vedoucí agentury, šťastně ženatý 40letý Samuel Veselý z Liberce, v pondělí 17. února v Ústí nad Labem. Pokud se ovšem na tuto akci přihlásí dost lidí. Sraz je zatím naplánován na 18.30 na schodech kostela se šikmou věží. „Restauraci, v jejímž salonku speed dating uspořádáme, vybereme až potom. Chceme si být jisti, že se sejde dost lidí obojího pohlaví, kteří k sobě pasují, především věkově,“ vysvětlil neobvyklé místo pro setkání k seznamování Veselý. Dodal, že ústeckou akci může zrušit, pokud se nakonec nepřihlásí dost lidí. Když se ale přihlásí třeba jen jeden kompatibilní pár, nabídne tomuto muži a této ženě, aby se setkali sami.

Další speed dating uspořádá agentura 16. března v Liberci v 18 hodin, sraz je v cukrárně Sladká tečka u zoo.

Speed dating do Čech dorazil před několika lety, ale živnou půdu zatím našel jen ve větších městech. Zejména v tom hlavním, kde jsou lidé anonymnější. „Speed dating funguje spíše v Praze. V menších městech se nám pokaždé nedaří domluvit početnou skupinu tak, aby se mohl konat,“ potvrdil Veselý.

Mladší muži, o pár let starší ženy

Podle jeho zkušeností mají největší zájem o zprostředkované seznámení muži do 35 let a potom ženy od 35 do 40 let. S tímto nepoměrem se jeho agentura vyrovnává i hledáním nových trendů, kterým by seznamky otevřela i dalším věkovým skupinám v obou pohlavích.

Do budoucna se chce Sbližujeme.cz zaměřit především na společné výlety ven. Jako je třeba dobrodružný noční výsadek autem na území, kde to lidé vůbec neznají. „Týden předtím tam jedeme, vymyslíme trasu, většinou aby skončila v nějaké hospodě. Lidem, kteří později přijedou, pak zavážeme oči, jejich mobily zapečetíme do obálek a řekneme jim, kam se mají dostat. Musí se zorientovat i bez internetu. Cesta je většinou na hodinu, hodinu a půl. Děláme to za setmění, při pochodu lidé plní různé úkoly. Pro ty, kdo chtějí, to ztížíme tím, že tahají kládu nebo třeba pneumatiku,“ přiblížil Veselý.

Tato venkovní dobrodružná hra je primárně zaměřena na firemní kolektivy, skupiny přátel nebo rodiny. Můžete ji ale také věnovat jako dárek partnerovi, třeba k Valentýnu. A hodí se i pro lidi, kteří se chtějí s někým seznámit. „Při tom se dokážou skutečně poznat, nemůžou si na nic hrát. Ukážou, jestli jsou ochotni poslouchat druhé lidi, nebo jestli si naopak dokážou prosadit svůj názor. Když jde o různá pohlaví, ženy se při tom můžou nechat opečovávat, muži se zase předvést,“ popsal Veselý.

40letý Liberečan je v branži dlouho a setkal se i s nekalou konkurencí. „Na speed dating nasazují figurantky, které o seznámení ve skutečnosti nemají zájem,“ vylíčil provozovatel Sbližujeme.cz. Varoval i před internetovými seznamkami, které lidem ke koupi nabídnou databázi nezadaných lidí. „V seznamu může být celá řada ve skutečnosti neexistujících lidí nebo kontaktů, které už nejsou aktuální,“ vylíčil Veselý.