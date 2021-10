Zájem je i o zimní parkování pro karavany. V současné době má kemp již 70 poptávek a očekáváme další. Cenu má harrachovský kemp výrazně nižší než v jiných resortech. „Karavanů každým rokem přibývá. Když jsme před 28 lety začínali, tak jich bylo na přezimování stabilně 5, před deseti lety to bylo tak 15, no a vloni už 50,“ doplnil Stanislav Slavík z kempu Harrachov.

Obytné vozy jsou k vidění v celém Harrachově i teď na podzim, a to v kempu, na městských stáních i místech inzerovaných na bezkempu.cz. „Já jsem měl celou sezonu plno a ještě mám. Přijíždí hlavně Češi, ale měl jsem tu i Němce a Poláky. Sezona rozhodně ještě nekončí,“ popsal Radek Čermák, který pronajímá svůj pozemek přes web bezkempu.cz .

„Velkou kapacitu karavanových stání máme na centrálním parkovišti, ale je nám jasné, že betonová plocha bez většího výhledu není pro tento typ návštěvníků atraktivní. Šli jsme tomu tedy naproti a nabídli stání pod mamutími můstky. Do budoucna tam chceme vybudovat karavanpark se vším zázemím. To ale bude záviset na naši úspěšnosti v získávání dotací,“ vysvětlil místostarosta Tomáš Vašíček.

