„O ničem nevím, nic nebylo. Možná jsou tady víc vidět strážníci, ale situace se moc nezlepšila,“ reagoval další z obyvatel sídliště, který si nepřál být jmenován. Ostatně, místní se individuí, které se sem stahují za svými přáteli, bojí. I aktivní senior, který je nejhlasitějším kritikem poměrů na sídlišti. „Teď mě zahlédli dva z té party, teď abych se bál o život,“ gestikuloval v říjnu před ředitelem městské policie Michalem Švarcem a náměstkem Mánkem.

Právě on na „nicnedělání“ znovu upozornil. „Stále nám slibují některá vylepšení, ale nic konkrétního. Panuje tu stejný stav jako dříve,“ poznamenal.

Proti tomu se ohradil právě ředitel městské policie Švarc. „Zmíněná kamera nám velmi pomáhá. Jede on-line, takže vidíme, když se tam někdo začne srocovat. Jezdíme tam každou chvíli,“ vysvětlil. Velký kus práce podle jeho slov provádí i strážník okrskář. „Když mě vidí, odchází. Mnohdy sem chodím i nad rámec svých povinností, protože ti problémoví lidé na mě dají,“ popsal okrskář Bronislav Novák.

Lidé se bojí o majetek i zdraví. „Chodíme s holkama do práce i z práce společně. Když se stane, že bych šla pěšky, vezmu si raději taxi, které mi zastaví hned před vchodem. Ani děti tady moc nechodí ven, protože se bojí,“ vylíčila další obyvatelka sídliště. Za pravdu jí dala i její známá, které tu vloni vykradli auto, ve kterém nechala oblečení. „Za několik dní jsem viděla jednoho, který měl na sobě oblečení, které bylo odcizeno z auta,“ přiblížila. „Ale jak dokázat, že to byla moje mikina? Je to tady čím dál horší, maminky se bojí chodit ven. Ty party nejsou snad agresivní, ale mnohdy sprostě po lidech pořvávají a mají nechutné poznámky,“ doplnila.

Strážníci mají podle Švarce omezené možnosti, jak zasahovat proti lidem, kteří evidentně nic nedělají. „Přece nemůžeme vyhnat člověka za to, že sedí na lavičce, nemáme oporu v žádném zákoně,“ reagoval.

Fakt, že dopravní podnik kvůli eliminaci srocování pobudů nechal odstranit lavičky na tramvajových zastávkách, považuje Švarc za kontroverzní. „Až začne jezdit tramvaj, nebude si moci sednout nikdo,“ namítl. Naopak ocenil snahu podnikatelů provozujících obchůdky mezi panelovými domy. Řada z nich se snaží okolí kultivovat.

Problémy s hlučnými dětmi ze sociálně slabších rodin řeší jablonečtí strážníci i na nedalekém hřišti v Liberecké ulici. „Ve vnitrobloku si hrají na hřišti. Možná, že jsou o něco hlučnější než jiné děti, to ale není důvod, abychom je vyháněli,“ poznamenal Švarc.

Magistrát nadále plánuje svolat velké setkání obyvatel sídliště Na Vršku s úředníky, policisty a pracovníky sociálních služeb. Na něm by se měly najít způsoby, jak sídliště oživit. Nakonec se čekalo se setkáním na jarní měsíce. „Městský architekt pracuje na studii, kterou chceme lidem představit. Hotová by měla být do konce dubna a v květnu ji chceme lidem představit,“ slíbil náměstek primátora David Mánek. Podle prvotních zpráv má studie počítat se změnou dopravního režimu, revitalizací zeleně nebo výstavbou hřiště. V plánu je i možnost vytvoření sídla ještě nespecifikované sociální služby.

Takzvaný Černobyl není jediným problémovým místem Jablonce, kde se schází problémoví lidé bez domova. Za další problematickou lokalitu označil Mánek části ulic 5. května a Sokolí. Celkem má Jablonec asi 25 vyloučených lokalit. Většinou se jedná o ubytovny a jejich okolí.