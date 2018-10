Silák ze severu Vladislav Tuláček bodoval na skotských hrách v USA

Severní Čechy – Pokud se Vladislav Tuláček z Teplic objeví na skotských hrách, jeho soupeřům v těžkoatletických disciplínách spadne brada. Teď už jeho jméno i výkony budí respekt i ve světě. Konkrétně v USA, odkud si třicetiletý přeborník přivezl dvě další letošní stříbrné medaile.

Vladislav Tuláček z Teplic při překonání českého rekordu v hodu jednoruč skotským ocelovým závažíFoto: Deník / Jaroslav Loskot

Nejprve v září z mítinku v San Francisku, podruhé z klání v New Hampshire, kde před 35 tisíci diváky překonal svůj osobní a zároveň český rekord v hodu závažím do výšky. Čtvrtmetrákové kladivo dokázal vymrštit na hranici 5,42 metru. Úspěch byl o to větší, že Vladislav Tuláček byl jediným evropským zástupcem mezi samými Američany.

„Po několika letech jsem se závodů zúčastnil jako první a zároveň jediný Evropan,“ potvrdil závodník. Na svůj výkon je náležitě pyšný. A nejen kvůli novému rekordu. Příští rok se totiž právě New Hampshire stane dějištěm MS ve skotských disciplínách.

Teď má ale před sebou jinou metu. Poté, co s obrovským úspěchem, mezi které patří i stříbro z MS v Kanadě, zakončil sezónu, začne se zimní přípravou na halová mistrovství atletiky. Tuláček totiž neporáží soupeře jen v kiltu a klasických skotských disciplínách, které se jak v Evropě, tak i v USA těší stále větší popularitě.

V lednu ho čeká vrh koulí na halových závodech v Jablonci nad Nisou. Svou pověst špičkového sportovce by chtěl příští rok obhájit i na domácím šampionátu v Praze.