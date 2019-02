Liberec/Ústí nad Labem - Silničáři na severu Čech radí opatrnost. Hlavně v Libereckém kraji klesají teploty až k 13 stupňům pod bodem mrazu a při těchto teplotách už sůl na silnicích ztrácí účinnost. I na hlavních tazích zejména v horských a podhorských oblastech leží zbytky sněhu a silnice mohou namrzat.

Zimní údržba. Ilustrační snímek. | Foto: DENÍK

V Libereckém kraji se v sobotu ráno teploty pohybovaly od šesti do 13 stupňů pod nulou, nejchladněji bylo v horách. Všechny komunikace jsou sjízdné, silničáři ale doporučují zvýšenou opatrnost. Hlavní tahy jsou většinou holé, třeba na silnicích 10 a 14 směrem na Harrachov ale leží zbytky sněhu. Na silnicích nižších tříd je uježděný sníh a hlavně do horských oblastí by neměli vyjíždět řidiči bez zimní výbavy. V kraji se stále objevují sněhové přeháňky.



V Ústeckém kraji je přeci jen o něco tepleji - od čtyř do devíti stupňů pod nulou. Většinou nesněží, přeháňky se objevují jen ojediněle. Hlavní tahy jsou většinou holé, v oblasti Krušných hor ale mohou i na hlavních silnicích ležet zbytky sněhu, a silničáři proto radí jezdit opatrně. Ochlazení ale zhoršilo v Ústeckém kraji ovzduší. Nejhůř se podle meteorologů dýchá na Mostecku a Chomutovsku.