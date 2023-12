Hotovo. Od středy 6. prosince projedou automobily mířící z Prahy do průmyslové zóny na okraji Turnova po novém sjezdu z rychlostní silnice. Uleví se tak hlavně ulici Nádražní, která byla dlouhou dobu jedním z průtahů Turnovem.

Turnov, sjezdy, hotovo, silnice I/10, 2023 | Video: Sedlák Jan

Státní podnik Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) dokončil stavbu, která výrazně zklidní dopravu centrem města. Stála kolem 30 milionů korun.

„Pro Turnov je tahle stavba zásadní ve třech věcech. Zaprvé se podařilo odklonit dopravu z vesnic mezi Svijanským Újezdem a Sychrovem. Z té strany prostě lidé museli projet centrem města. Zadruhé se podařilo odklonit nákladní dopravu směrovanou od Prahy do průmyslové zóny. Třetí věc je ta, že nyní je zóna, kudy doprava projížděla, posunuta do zóny s dopravou zpomalenou na 30 kilometrů v hodině. A zároveň to pomohlo vyřešit zpevněnou nehezkou plochu u čerpací stanice, kde i díky sjezdu a nájezdu vzniklo nákupní centrum,“ vypočítal výhody nové stavby starosta Turnova Tomáš Hocke.

Ve Fučíkově ulici pak bude platit i zákaz vjezdu kamionů. „Stavba probíhala od jara, konečně je hotovo. Už během stavby tady byl až neskutečný klid, na který jsme si rychle zvykli,“ popsala jedna z místních obyvatelek, která se přišla podívat na otevření stavby.

VIDEO: V Turnově začali se stavbou mimoúrovňové křižovatky, má zklidnit dopravu

Výstavbě musel ustoupit dům stojící nejblíže silnici. „Tamhle stál, jak je ta značka. Dům jsme prodali a postavili jsme si nový nedaleko. Ale bylo to těžké, v tom domě jsme žili celý život,“ popsala někdejší obyvatelka zmizelého domu. Jméno odmítla uvést.

Městskou kasu stála stavba čtyři miliony korun z celkových zhruba 30 milionů. Dalších 5,5 milionu pak město zaplatilo jako náhradu za zmizelý dům.

Výstavbu nájezdu a výjezdu na rychlostní silnici kvitují i v nedalekých Ohrazenicích, kde vyrostla podobná stavba, jejíž spuštění proběhlo dříve než to v Turnově, a to už v září letošního roku. Do té doby tudy projížděla velká část dopravy, a to i přímo pod domy místního sídliště a dále do turnovské ulice Nádražní.

„V některých hodinách docházelo ke kritickému nárůstu dopravy. Ještě si zvykáme. Kolikrát i já vyrazím do Turnova po staré silnici a pak si říkám, proč jsem nejel po novém nájezdu, byl bych všude rychleji a pohodlněji. Ale zvykneme si, teď to je lepší,“ poznamenal starosta obce Ohrazenice František Novák, který pochválil i variantu sjezdu a nájezdu v Turnově.

Sjezd a nájezd silnice I/10 v Turnově. Slavnostního otevření se zúčastnili zástupci státního podniku Ředitelství silnic a dálnic, města Turnov, obce Ohrazenice, stavitele i místních obyvatel.Zdroj: Deník/Jan Sedlák

Právě v Ohrazenicích vznikla petice, která požaduje navýšení protihlukové stěny. „Necháme hluk změřit, k čemuž ale dojde nejspíše až na jaře, protože zima skýtá přece jen specifické podmínky. Cílem petice je zcela odhlučnit rychlostní silnici. Aby hluk nemohl procházet mezerami v protihlukových stěnách,“ doplnil Novák.

Nový sjezd a nájezd na silnici I/10 zlepší i nájezdy techniky zimní údržby ŘSD. „Zjednoduší se nám jak sjezd, tak nájezd na silnici dnes už vlastně ve všech směrech,“ vysvětlil ředitel Správy ŘSD Liberec Jan Wohlmuth.

Mimoúrovňovou křižovatku ŘSD otevřelo dříve, než předpokládal plán. Jezdit se tu mělo až na jaře, otevře se ale už 6. prosince. „Na jaře tady proběhnou už jen drobné práce jako vegetační pasport nebo úpravy vodorovného dopravního značení,“ doplnil Wohlmuth.

Turnov ale stále trápí průtah městem do Podkrkonoší. Na Semily či Jilemnici projíždí těžká kamionová doprava centrem města, a to i přes historické náměstí Českého ráje. To odstraní až léta připravovaná trasa silnice I/35.

Příprava nové přeložky se právě v posledních dnech posunula do další fáze. Ministerstvo dopravy schválilo projekt nové přeložky v centrální komisi, a může tak pokračovat další stupeň přípravy celé stavby. Dopracovává se technická studie a zpracovává dokumentace posuzování vlivů na životní prostředí pro novou silnici Žernov – Zelený háj. Ta bude sloužit jako přivaděč k silnici od Semilska a Jilemnicka. „Právě tuto trasu by pak měla využívat nákladní a další těžká doprava jako obchvat centra Turnova,“ doplnil místostarosta Turnova Jan Lochman.

Nová silnice by měla zlepšit a zrychlit spojení z Libereckého do sousedního Královéhradeckého kraje a odvést tranzitní dopravu z obcí. Výstavba by podle dokumentace měla významně snížit imise a hluk v obcích.