Liberecký kraj – Zahájení dlouho očekávané stavby ale nebylo jedinou novotou, kterou zástupci Euroregionu Nisa probrali na konferenci o dopravě.

Silnice. Ilustrační snímek. | Foto: DENÍK/ Petr Šimr

Serpentiny mezi Libercem a Jabloncem, které už v zimních měsících stály nejednoho motoristu nervy nebo pojistku na vůz, začnou nejspíš od roku 2012 mizet. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) chce totiž právě přespříští rok zahájit stavbu rychlostní silnice mezi těmito dvěma městy. Dostavěna by měla být v roce 2014. Na konferenci o dopravě v Euroregionu Nisa to včera oznámil ředitel libereckého ŘSD Josef Jeníček.



Plány na stavbu silnice přitom byly hotové již v roce 1990. Stavba začala až o 12 let později, protože na náročný projekt dlouho nebyly peníze. Zatím je hotovo pět kilometrů čtyřproudé komunikace, která se napojuje na průtah Libercem a přes Zelené Údolí vede do Kunratic, kde se v kruhové křižovatce napojuje na původní silnici třetí třídy do Jablonce nad Nisou.



Poslední úsek, který zbývá dobudovat, měl podle původního plánu být hotov již příští rok, ale finanční zdroje ŘSD opět vyschly.

Celý projekt zatím stál 1,5 miliardy korun, poslední část silnice dlouhá 2,6 kilometru by pak přišla na dalších 300 milionů.



Tolik peněz ovšem ŘSD nemá. „Zatím se stavbou nepočítá ani rozpočet připravovaný na příští rok,“ řekl Jeníček. Nová silnice bude první třídy, takže je plně v režii ŘSD. „Jediný způsob, jak může kraj stavbu ovlivnit, je lobbingem,“ řekl náměstek hejtmana pro dopravu Martin Sepp.



Kvůli napjatému financování letos ŘSD v Libereckém kraji pokračuje jen ve velkých, už zahájených stavbách. Staví se nová silnice I/35 z Bílého Kostela do Hrádku nad Nisou, která by měla být dokončena v příštím roce.



Spolupracují i Němci a Poláci



Práce pokračují také na přeložce silnice I/13 ze Stráže nad Nisou na Frýdlant a na mimoúrovňové křižovatce na silnici I/9 v Sosnové a pokračuje i rekonstrukce silnice I/14 z Jablonce na Tanvald.



Podobné projekty rekonstrukcí a staveb silnic představili na konferenci i zástupci Polska a Německa. Dopravní síť je v euroregionu sice většinou hustá dost, problém je ale s kvalitou a technickým stavem komunikací.



Velkým tématem bylo na konferenci i napojení obcí na velkou dálnici č. A4, která prochází územím obou našich sousedů a je součástí celoevropského dopravního koridoru.



„Do budoucna plánujeme docílit takového stavu silniční sítě, aby se kdokoliv, kdo jede po dálnici A4, dostal na jakékoliv místo v Euroregionu do třiceti minut,“ objasňuje Roland Schultze z Úřadu pro výstavbu silnic v Budyšíně. Na přetřes se během konference ovšem dostala i železniční doprava. Poláci upozorňují například na trať, která vede z Žitavy přes polský Porajów do Liberce.



Tři kilometry trati v Polsku jsou totiž v havarijním stavu a rychlost vlaků je zde omezena. Na rekonstrukci by bylo potřeba přes 300 milionů eur (asi 80 milionů korun).



Zajímavým projektem je bezesporu i obnovení přímé trati z Liberce přes Harrachov do Jelenie Góry. Na dostavění chybějícího kusu tratě je potřeba 14,4 milionu zlotých, 85 procent této částky ovšem hradí Evropská unie. Pro kraj je tato trať významná – žije u ní více než polovina obyvatel.