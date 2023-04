Vyskočit do sedla silného stroje, zařadit rychlost a vyrazit. Milovníkům motocyklů začala další sezóna. Jako obvykle spousta z nich míří na milované silnice. Jenže ty bývají i velice nebezpečné.

Říká se jí Silnice smrti. Úsek silnice I/10 mezi Železným Brodem a Loužnicí. | Foto: Deník/Jan Sedlák

V Libereckém kraji je jednou z nejnebezpečnějších úseků kus silnice I/10 mezi Železným Brodem a obcí Loužnice. Táhlé zatáčky krásné silnice v údolí potoku Žernovníku lákají naklopit stroje a přidat plyn. Mnohdy ale příliš.

Zdejší silnice motorkáře láká, bere si ale i svou krutou daň. Není rok, aby tady nevyhasl alespoň jeden život. Loni se tak stalo na začátku srpna.

„Motocyklista pravděpodobně v mírné zatáčce nezvládl řízení, dostal smyk, který se mu nepodařilo vyrovnat, a havaroval,“ uvedla mluvčí krajské policie Dagmar Sochorová. Motorkář při havárii utrpěl velmi těžká zranění, kterým i přes obrovskou snahu záchranářů na místě podlehl.

U Železného Brodu havaroval motorkář. Tragická nehoda silnici uzavřela

Ke kuriózní nehodě došlo na stejné silnici, jen kousek dál ve směru na Držkov, i loni v květnu. Nejprve jel motocyklista v táhlé levotočivé zatáčce ve směru od Loužnice za pomalu jedoucím řidičem osobního auta, které chtělo odbočit vpravo na polní cestu. Řidič motorky se ho rozhodl předjet zprava. „V tomto okamžiku již začal řidič vozidla odbočovat vpravo, motocyklista nestačil zareagovat a do vozu narazil. Motorkář při tomto střetu s vozidlem utrpěl zranění,“ popsala Sochorová. Prakticky vzápětí přijela po silnici od Loužnice další motorka a její řidič nestihl zareagovat na auto, které stálo na silnici po první nehodě. „Po tomto střetu došlo k pádu motocyklu na levý bok a následnému smýkání po vozovce až do příkopu v protisměru. Tento motocyklista utrpěl zranění, se kterým byl letecky transportován Leteckou záchrannou službou do liberecké nemocnice,“ dodala mluvčí policie.

Ze stínu do slunce

„Brodské zatáčky jsou natolik kouzelné, že kdo si je tam na motocyklu projede, tak si je chce projet ještě jednou. V Loužnici motorku otočí a jede zpátky. Tady začíná to pravé nebezpečí,“ popsal profesionální instruktor bezpečné jízdy na motocyklu Vladimír Mašek. Motorkář totiž cestou zpět automaticky zrychlí. „V provozu, který je v místě zvláště o víkendech dost hustý, je neštěstí raz dva,“ doplnil expert. Sám v inkriminovaném úseku viděl několik vážných nehod. „Není nic příjemného vytahovat ty kluky zpod svodidel, rozlámané. Ne každý to přežije,“ dodal.

Podle odborníků z projektu Bezpečně na silnicích v Libereckém kraji je jízda na zmíněné silnici ovlivněna vlhkostí a prachem z břidlicových skal, což snižuje přilnavost pneumatik na silnici. „Stromy tam jdou navíc blízko k silnici, což znamená, že se v zatáčkách střídají prudké změny světla. Ze stínu do slunce a naopak. V tu chvíli může člověk přehlédnout nejen dopravní značení, ale i jedoucí vozidlo,“ popsal Jan Polák ze sdružení Tým silniční bezpečnosti.

Úsek silnice I/10 mezi Železným Brodem a Loužnicí nabízí hned několik vysoce rizikových míst. Jen pár set metrů za Brodem se nachází nebezpečná křižovatka s ulicí Betlémskou. V táhlé zatáčce nemá ani motorkář, ani řidič vyjíždějící z vedlejší silnice dostatečný rozhled. Ve vysoké rychlosti pak motorkář může řidiče vyjíždějícího vozidla překvapit. „Úsek si vyžádal už několik lidských životů, nehod tam bylo opravdu mnoho,“ vysvětlil Mašek.

Řidiči pozor. Nejrizikovější silnice jsou u Železného Brodu a u Jablonce

Dalším nebezpečným úsekem je táhlá zatáčka zvaná U Muchomůrek. Najíždí se do ní do stínu po krátké slunné rovince. Okamžik prostě nevidí motorkář nic.

Nebezpečné úseky čekají řidiče jedoucí i ve směru od Loužnice. Jen kousek za obcí probíhá táhlá zatáčka. Blízkost svodidel v nejostřejším zakřivení podle odborníků velí motocyklistům motocykl narovnat. Jenže zatáčka pokračuje.

„Známe průběh většiny dopravních nehod v tomhle úseku. Vždy jde o vysokou rychlost za krásného počasí. Rychlosti, které tady někteří motorkáři dosahují, patří na okruhy. Tahle silnice neodpouští,“ dodal Mašek. Je otázkou času, kdy se v tomto úseku stane podobně fatální nehoda. Konečně, nebourají tady jen motorkáři, vážné nehody evidují policisté i v segmentu automobilů.