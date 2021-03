K uzavření dojde kvůli výstraze ČHMÚ, podle které má v noci začít sněžit a ve vyšších polohách může napadnout až 25 centimetrů nového sněhu.

"Doporučená alternativní trasa pro nákladní vozidla nad 3,5 tun je přes hraniční přechod Hrádek nad Nisou na silnici č. I/35. Tímto apelujeme na řidiče nákladních vozidel, aby v době uzavírky využili uvedenou trasu a nepokoušeli se projet uzavřeným úsekem," řekla tisková mluvčí policie Dagmar Sochorová.

Uzavírka bude platná do odvolání. Otevření úseku pro nákladní dopravu bude závislé na aktuálním stavu vozovky. Všichni řidiči by měli být připraveni na náhlou změnu počasí a přizpůsobit tomu způsob jízdy. Policie doporučuje kvalitní zimní výbavu (zimní pneumatiky s dostatečnou výškou vzorku), při cestách do hor dostatek pohonných hmot, sněhové řetězy, lopatu a podobně.