Provozu po silnici první třídy v Podhorské ulici v Jablonci brání už nejen železnou stěnou vyztužená budova Střední školy řemesel a služeb, ale i práce na inženýrských sítích pod silnicí pár set metrů za zmíněnou budovou. Stále je tu uzavřený pravý jízdní pruh ve směru z centra. A bude to tak do konce června.

„Stavba byla řádně nahlášena a schválena krajským úřadem,“ sdělila Nina Ledvinová, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic, které silnici spravuje.

Řidiči jsou z uzavírky rozčarovaní. „Slibovali, že Podhorská bude od 8. května zcela průjezdná. Směrem na Tanvald si ale najedu po objížďce ještě víc než na začátku května. Silnice je rozkopaná ještě kus za tou školou,“ přiblížil Michal Donát z Jablonce. Jezdí tudy denně.

Zcela uzavřena byla silnice v Podhorské od loňského 13. prosince do letošního 7. května. Stalo se tak poté, co se v rekonstruované budově Střední školy řemesel a služeb na Centrum odborného vzdělávání zřítily nosné stěny a klenby. Do 7. května trvalo zabezpečení budovy ocelovou konstrukcí, která zasahuje do jízdního pruhu směrem od centra Jablonce. Proto zůstal tento pruh uzavřen i po 7. květnu, kdy otevřeli alespoň jízdní pruh od Tanvaldu. Sanace budovy by dle smlouvy měla skončit do 8. června. Ani poté však Podhorskou ulicí řidiči neprojedou bez omezení. A to až do 30. června, kdy mají skončit práce na obnově inženýrských sítí.

Objížďka ve směru na Tanvald je delší, nevede už silnicí v ulici SNP, ale dál od centra až po Novoveskou ulici. Denně uličkami projedou tisíce aut, naštěstí se tu netvoří žádné velké kolony. „Je to tady na provoz jinak klidná část města, teď tady jezdí tak desetkrát více aut,“ popsal jeden z obyvatel domu v ulici 5. května.

Jeho soused si myslí, že za všechno může jen havárie v budově školy. „O tom, že budou kopat v další části Podhorské nám nikdo nic neřekl. Ani, že nám tady bude jezdit tolik aut,“ zmínil. Kdo může, využívá ve směru na Tanvald jiné výjezdy z Jablonce. Na Podhorskou tak sjíždějí auta hodně ulicemi kolem přehrady Mšeno.

Ve městě se pracuje i na jiných místech. Kvůli frézování vozovky jsou uzavřené ulice Kamenná od Dolního náměstí po ulici Smetanova a dále ulice Žitná. Ulice Kamenná v úseku od Dolního náměstí po Podhorskou a Mírové náměstí od Podhorské po Smetanovu. Až do 10. června probíhá frézování, pokládka nového povrchu a oprava dlážděné části vozovky. Do 14. června je uzavřena ulice Žitná z důvodu frézování a pokládky nového koberce. Zároveň proběhnou za provozu opravy v ulici Nemocniční a Na Čihadle.

Největší a nejkomplikovanější uzavírky ale čekají centrum Jablonce od 1. července, kdy uzavřou křižovatku ulic Budovatelů a Poštovní kvůli výstavbě kanalizace. Objízdné trasy a uzavírky potrvají až do listopadu. Na jaře příštího roku začnou platit znovu.

Drobné zdržení čeká i na řidiče na silnici I/10 mezi Malou Skálou a Dolánkami. Uzavřen je jeden jízdní pruh a dopravu řídí semafory. Rekonstrukce vodovodu vedoucí pod silnicí by měla skončit posledního června.

Na Jablonecku je uzavřena ještě silnice z Dolní Černé Studnice k rozhledně Černá Studnice. Od 10. června bude navíc kvůli kompletní rekonstrukci zcela uzavřena silnice z Jablonce na Dolní Černou Studnici. Stavba má být hotova do konce října. Jedná se o největší rekonstrukci krajské silnice v letošním roce na území okresu Jablonec.