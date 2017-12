Poryv větru naklonil v Jablonci jedli. Hrozilo, že se strom zřítí

Jablonec n. N. – V Jablonci nad Nisou museli v noci z úterý na středu odstranit vánoční strom. Vánoční trhy začnou bez něj. Hrozilo, že se zřítí na stánky.

Silné poryvy větru způsobily, že se vánoční jedle na Mírovém náměstí během úterního dne naklonila a hrozilo její spadnutí.



Po zjištění, že vlivem větru byl kmen narušen, se vedení radnice přiklonilo k jejímu odstranění. „Po vyhodnocení situace jsme rozhodli, že vánoční strom odstrojíme a nový bude na náměstí postaven až po Vánočních trzích,“ řekl náměstek primátora Miloš Vele a dodal: „Nechceme riskovat, že by strom na někoho spadl.“



Vzhledem k povětrnostním podmínkám strom odstrojili až v nočních hodinách. Do té doby ohraničený prostor Mírového náměstí hlídala městská policie. Stánky se objeví na náměstí ve středu ráno a Vánoční trhy přivítají své návštěvníky.

Lidem je líto tak krasnéhio stromu, letos byl totiž opravdu výjimečný. "To je škoda… Hlavně že se nikomu nic nestalo, naštěstí nespadl," okomentovala Vlasta Krupková Melichová. Karolína Tůmová reagovala podobně: "Tak to je škoda. A takový krásný strom to byl. Ale souhlasím s rozhodnutím města. Bezpečnost lidi je na prvním místě."

Že byla letošní vánoční jedle obdivuhodná potvrdila i Stanislava Kulhánková: "To mne mrzí, ale bezpečnost lidí je prioritní, máte alespoň vánoční trhy, to my v Semilech ne." A další reakce Lucie Škúciové je ve stejném duchu, prostě jediněčný krasavec: "To mně mrzí a letos fakt nejhezčí strom, co jsem tady v Jablonci zažila." "Možná do něj foukla Paní Závist ;-) Velká škoda, byl moc krásný. Hlavně, že nikdo nepřišel k úrazu," reagovala Dana Jaroné.

V Jablonci už před čtyřmi lety ke kolizi vánočního stromu došlo. Vichřice chloubu města zlomila. Naštestí se tak stalo v noci a na nikoho strom nespadl. Celý prostor kolem stromu byl tehdy kvůli hlášené předpovědi dopředu uzavřen.

Odstrojit tak velký strom a k tomu v noci není jednoduchá záležitosti: "Hodně sil všem, kteří se budou podílet na odstrojovaní a stavění nového stromku," přeje Krystýna.