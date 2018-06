Silný vítr zasáhl i Liberecký kraj. Stromy na trati i zastavená lanovka

Liberecký kraj – Silný vítr komplikuje ve čtvrtek odpoledne a večer dopravu především na železnici. Důvodem jsou popadané stromy na trati.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Petr Krňávek

První strom spadl na železniční trať mezi Semily a Košťálovem po třetí hodině. Rychlík z Liberce do Pardubic před ním zastavil. Kolem půl sedmé se podobná situace opakovala na stejné trati o pár kilometrů dál, mezi Železným Brodem a Malou Skálou. Vlaky na trati proto nabírají až stominutová zpoždění a v části jsou nahrazeny autobusy.

TŘI STROMY NA JEDNÉ TRATI

Po čtvrté hodině najel do jiného stromu osobní vlak na trati Jedlová – Česká Lípa – Mladá Boleslav, a to u Bělé pod Bezdězem. Také na této trati to nebyla jediná komplikace, před spadlým stromem po šesté večerní zastavil také vlak mezi Svorem a Novým Borem a rovněž mezi Bělou a Bezdězem. Provoz na trati je tak velmi ochromen, ani zde nejsou výjimkou zpoždění 100 minut.

Od pěti hodin nejezdí ani liberecká kabinová lanovka na Ještěd. Důvodem je právě silný vítr, kvůli kterému musí být provoz podle předpisů zastaven.

Hasiči kvůli počasí vyjížděli v kraji zhruba padesátkrát. „Nejčastěji u popadaných stromů, nejvíce událostí bylo v okolí Hrádku nad Nisou. Očekáváme ještě další zásahy, ale již s klesající tendencí,“ uvedla kolem sedmé večerní mluvčí hasičů Pavlína Bílková. K žádným zraněním podle ní nedošlo.