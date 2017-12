„Silvestr je pro psy nejhorší den v roce,“ říká majitelka útulku

Doksy – „Pro všechny útulky je teď těžké období. Za posledních 14 dní máme příjem deseti pejsků, většinou malých štěňat. Během silsvestru a po něm psů ještě přibude,“ říká Veronika Slavíková z Doks, která zachraňuje psy a buduje pro ně nový útulek u Jestřebí.

Psi. Ilustrační foto.Foto: Deník/Václav Pancer

Co znamená silvestr pro psy?



Silvestr je vlastně nejhorší den v roce, nejen pro psy, ale pro všechna zvířata. Mají totiž daleko intenzivnější sluch oproti nám. Nejraději bychom byli, kdyby se tahle zábava zakázala. Zvířata trpí, během ohňostrojů se jich dost ztratí. Pes se lekne a uteče, divoká zvířata se zase vyděsí a mohou si způsobit zranění.



Je možné je na to nějak připravit?



Moc ne. I když je na trhu spousta přípravků, sedativ, alternativních metod, jako je například vázání do šátku a podobně.



Co si myslíte o sedativech a jak pejskům tedy pomoci?



Záleží na okolnostech. Já mám psa z útulku, který byl nechtěným vánočním dárkem. Našel se bohužel až po Novém roce a má nepřekonatelnou fobii z jakékoliv rány. I z toho důvodu jsem jí zkusila první rok dát sedativa, ale zastáncem toho nejsem. Chtěla jsem psovi pomoci, ale naopak jsem tím přidala. Tělo je po sedativech v transu, ale vnímání normálně funguje a možná i o to intenzivněji. Tím jsem s chemií skončila. Daleko víc doporučuji klidný silvestr třeba jen při prskavkách.