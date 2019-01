Liberecký kraj – Čtyři požáry a jedno vážnější poranění od pyrotechniky. Taková je bilance silvestrovské noci v Libereckém kraji.

Hasiči zažili v poslední den v roce klidnější službu než obvykle, vyjížděli ke čtyřem požárům a několika nehodám. Zasahovali například u požáru v České Lípě, kde se asi půl hodiny po půlnoci vzňalo auto od pyrotechniky. V Liberci hořely na dvou místech popelnice.

Příchod nového roku se neobešel bez zranění. K nejvážnějšímu případu došlo před devátou hodinou večer v Poniklé na Semilsku, kde si 31 letý muž při manipulaci se zábavní pyrotechnikou poranil ruku a přišel o několik článků prstů.

„Zranění si vyžádalo transport do specializovaného zdravotnického zařízení ve Vysokém nad Jizerou. My jsme na místě vyloučili cizí zavinění na této události,“ uvedla policejní mluvčí Ivana Baláková.

Záchranná zdravotnická služba vyjížděla v Libereckém kraji zhruba o 50 procent častěji než v jiné dny. Záchranáři zasahovali především u úrazů v souvislosti s alkoholem a interních onemocnění.

Podle mluvčího krajských záchranářů Michaela Geogrieva však v posledních letech výrazně ubývá zranění spojených se zacházením se zábavní pyrotechnikou. „Dnes už si lidé kupují na ohňostroje bedny, kde zapálíte knot a jdete od toho pryč. V minulosti se musely dávat výbušné koule po jedné. Z toho byly ty nejvážnější úrazy,“ vysvětlil mluvčí záchranky.

V souvislosti s používáním pyrotechniky evidovala policie také stížnost 27letého muže, kterého podle jeho slov zranila asi třicet minut po půlnoci na náměstí v Lomnici nad Popelkou zatím neznámým člověkem odpálená pyrotechnika, která mu nejen propálila bundu, ale způsobila mu i drobnou popáleninu na krku.

„K jeho zranění došlo poté, co se předmět po odpálení převrátil a světlice z něj odlétávaly jen nízko nad zemí. Okolnosti oznámené události prověřujeme,“ dodala Baláková.

Záchranné složky vyjížděly také ke dvěma haváriím. V půl jedenácté večer nezvládl 26letý řidič renaultu s 1,6 promile alkoholu v krvi vyjet z kruhového objezdu v ulici České mládeže v Liberci. Při tomto manévru dostal smyk a naboural nejprve do svodidel a potom do stromu. Utrpěl při tom lehčí zranění, se kterým ho zdravotnická záchranná služba převezla do nemocnice, odkud byl po ošetření propuštěn.

„Policisté mu v této souvislosti zadrželi řidičský průkaz a čeká ho také trestní stíhání pro přečin ohrožení pod vlivem návykové látky,“ řekla policejní mluvčí.

K další nehodě došlo v úterý v jednu hodinu nad ránem v Turnově, kde 28letý řidič BMW vlivem nepřiměřené rychlosti na křižovatce ulice Hluboká a Náměstí Českého ráje při odbočování naboural do zábradlí. Ten z karambolu vyvázl bez zranění a jeho dechová zkouška ukázala, že před jízdou alkohol nepil.

Policisté vyjeli v pondělí také do Libštátu na pomoc 75 letému muži, kterého postihla srdeční zástava. Hlídka z Lomnice nad Popelkou byla s defibrilátorem na místě do osmi minut a jeden z policistů na místě převzal ruční masáž srdce pacienta z rukou už vyčerpaného příbuzného, který mu první pomoc poskytoval do příjezdu hlídky. Jeho kolega mezitím připravil přístroj a muže na něj napojil.

„Po chvíli přístroj doporučil provést výboj, po něm policisté pokračovali v masáži a výboj na doporučení přístroje ještě jednou zopakovali později. Jeho srdeční činnost se jim podařilo obnovit ještě před příjezdem zdravotníků zdravotnické záchranné služby, která si pak muže převzala do své péče a převezla ho do Krajské nemocnice v Liberci,“ doplnila Ivana Baláková.