Helena Simmová je zakladatelka Rodinného centra Andílek v Železném Brodě, pořádá charitativní Orient Show, která pomohla již několika dětemz regionu. V neposlední řadě zpívá ve sboru My Gospel.

Nejdříve byla Orient Show. Jak jste na tuhle akci vlastně přišla?

Tehdy jsem externě pracovala ve Středisku volného času Mozaika jako lektorka orientálních tanců. Orient Show vznikla vlastně z besídky tanečnic orientálních tanců pro rodiče. V roce 2011 byla v ZOO povodeň, a tak jsem se rozhodla, že na ně při besídce vybereme. O dva roky později jsem oslovila herečku Šárku Vaculíkovou a to byl boom. Beneficí jsme pak ve dvou ročnících podpořili Barunku z Brodu, která se následně odstěhovala do Liberce. Pak to její maminka již odmítla. Chtěli jsme pomáhat konkrétním místním dětem, nikdy ne organizaci nebo nadaci.

Kolik tak na Orient Show vyberete?

První rok na ZOO to byly jen tři tisíce, loni jsme už vybrali dvanáct tisíc. V podstatě se to stále navyšuje. Samozřejmě, že nikdy není dost. Ale to je na lidech, kolik přidají.

Letos Orient Show proběhne v sobotu 25. května. Na co mají lidé přijít a koho podporujete?

Letos podporujeme malou Marušku z Velkých Hamrů, která má Downův syndrom. Její maminka nejdříve sama nechtěla, protože pomáhá dětem s rakovinou a má pocit, že pomoc nepotřebuje. My jsme ji ale přesvědčili. Lákat chceme lidi už na ulici, konkrétně před radnicí budeme před akcí učit a předvádět tance. Lákadlem bude určitě herec Karel Zima a herečka Klára Cibulková. Samozřejmostí jsou tance, máme pozvané tanečníky irských tanců, břišních tanců a další. Vše se tak nabaluje, že pro příští rok přemýšlím o změně názvu třeba na Dance Show, protože orientální tance už ani zdaleka nehrají prim. Na návštěvníky čeká tombola, oblíbená dražba dortů.

Dražba dortů? Jak ta funguje?

Místní cukrářky nám jako sponzorské dary napečou dorty a my je pak dražíme. Nikdy nám žádný nezbude. Lidé chtějí dortů víc a víc, a tak v letošním roce oslovujeme cukráře opravdu ve velkém. Ale ne každý do toho jde.

