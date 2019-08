Přes 300 tisíc korun uvolní jablonecký magistrát ze svého rozpočtu na likvidaci sinic ve vodní nádrži Mšeno. Ta proběhne metodou ultrazvuku v průběhu srpna, aby se tak prodloužila koupací sezóna.

Ultrazvuk, který sníží množství sinic v jablonecké přehradě, by měla provést liberecká firma Photon Water Technology (PWT). „Eliminace sinic a řas prostřednictvím ultrazvukového vysílače je metoda šetrná k životnímu prostředí, bezpečná pro ryby i ostatní vodní organizmy a nezpůsobuje únik toxinů do vody. Podle informaci společnosti PWT je ultrazvuk funkční na většinu typů sinic, řas a rozsivek i na prevenci vzniku biofilmu,“ konstatoval náměstek primátora Jakub Chuchlík.

Aby se metoda ultrazvuku, která bude stát městskou kasu 340 tisíc korun včetně monitoringu vody, mohla provést, musí ji schválit i Povodí Labe a Český rybářský svaz (ČRS). Ten se podle vyjádření hospodáře jablonecké organizace ČRS Vladimíra Jiříčka staví k odstraňování sinic pozitivně. „Žádost od města máme. Nyní zjišťujeme vliv na životní prostředí a připravujeme vyjádření,“ řekl Jiříček.

Pro likvidaci sinic se jablonecká radnice rozhodla poté, co měření v přehradě v polovině července ukázalo 37 – 38 000 buněk v jednom mililitru vody. Horké počasí pak nahrávalo faktu, že množství sinic bude stoupat. Aktuálně je podle krajské hygieny voda v přehradě nevhodná ke koupání pro vnímavé jedince, smajlík na informačních tabulích je tedy oranžový.

Město nechce, aby se opakovala situace z minulého roku, kdy v přehradě platil zákaz koupání. Tehdy překročilo množství sinic limit, kdy už hrozí akutní poškození zdraví. Některé druhy sinic totiž uvolňují látky vyvolávající alergické, až toxoalergické reakce.

„Projevy u postižených prokazují značnou variabilitu od příznaků akutní otravy, jako jsou zvracení, průjem, bolesti hlavy, kožní reakce, až po vážnější jaterní postižení,“ informoval interní lékař Matěj Greguš.

Zda dvě ultrazvuková zařízení s účinností na sinice i zelené řasy zafungují, ukáže až čas. Jednatel firmy PWT Petr Kvapil přiznal, že je možný neúspěch. „Ultrazvuk jsme aplikovali v Libereckém kraji na několika místech. Relativně úspěšní jsme byli na přehradě Harcov nebo v Hamru na Jezeře, naopak zbavit sinic se nám nepodařilo v Sedmihorkách,“ vyjmenoval Kvapil.

Rozloha první nádrže jablonecké přehrady je 27 hektarů. Na pokrytí celé vodní plochy by firma PWT použila dvě ultrazvuková zařízení tak, aby vliv ultrazvuku na zelené řasy i sinice překrýval pláže přehrady. „Ultrazvukový vysílač bude ponořený přibližně třicet centimetrů pod vodní hladinou na plovákovém nosiči s fotovoltaickou jednotkou a ukotvený ocelovým lanem s betonovou kotvou,“ popsal náměstek Chuchlík s tím, že se zařízení objeví na hladině do dvou týdnů po podpisu smlouvy a zůstanou do konce září.

Ultrazvuk způsobí popraskání plynných měchýřků sinic, jehož důsledkem je, že se buňky potopí, klesnou na dno, kde je nedostatek světla. Zpomalí se jejich růst a úplně se zastaví reprodukce.