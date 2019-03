Jaroslav Najman se narodil v roce 1958 a celý život žije ve Velkých Hamrech. Do roku 2010 pracoval ve firmě sídlící v Jablonci. V tom samém roce kývl na vstup do komunální politiky a po volbách se stal starostou malého městečka v podhůří Jizerských hor. V rozhovoru pro Týdeník Jablonecko promluvil o tom, jak se Velké Hamry pod jeho vedením změnily.

Jaké bylo dětství ve Velkých Hamrech?

Vyrůstal jsem vlastně v Bohdalovicích (část Velkých Hamrů pozn. red.) u babičky. Často mě hlídávala. Pracovala v kravíně ve stejném JZD jako moji rodiče. V té době jsme bydleli přímo ve Velkých Hamrech v třistašedesátpětce. Je to objekt vedle betonárky, dnes ne zrovna s vynikající pověstí, ale tehdy tam bydlel i předseda družstva. Dnes sedíme v budově, kam jsem chodil do školy. A přímo tady, kde je dnes kancelář starosty, býval kabinet. Vlastně jsem se vrátil, obrazně řečeno, na stejné místo. Přišlo mi to úsměvné. Do nové školy, která byla dostavěna v roce 1973, jsem už bohužel nechodil.

Kam jste tedy šel ze základní školy dál?

Na tanvaldské gymnázium a pak na ČVUT fakulta elektrotechnická do Prahy. Když jsem nastupoval na vysokou školu, poslali nás první dva roky do Poděbrad, z čehož jsme byli v první chvíli zklamaní, ale nakonec jsme byli moc rádi, protože ty dva roky byly prostě perfektní. Vysokou školu jsem dokončil v roce 1983.

Vrátil jste se do Velkých Hamrů?

Vlastně jsem pořád od roku 1970 bydlel v Bohdalovicích, kam jsme se přestěhovali z Hamrů. Zde jsme s rodinou, za dobu posledního roku studia, postavili dům. Po škole a roční vojenské službě jsem nastoupil do podniku Spoje (telekomunikace) v Jablonci, protože jsem měl vystudován slaboproud spojovací techniku. Obor mě bavil a chtěl jsem u něj zůstat. Tehdy to byla jiná doba, samozřejmě neexistovaly mobilní telefony, byly pouze dráty. Po Sametové revoluci jsme s některými kolegy odešli do soukromé firmy, také telekomunikační, a v roce 1993 si založili vlastní firmu v Jablonci. A tam jsem působil až do roku 2010, kdy jsem poprvé usedl do křesla zdejšího starosty.

