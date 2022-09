„Už je to nějaký pátek, ale pamatuji se na ten rachot. Rány jak z děla, k tomu povykující mládež, sprostá slova, prostě bordel,“ zavzpomínal senior Petr bydlící jen pár desítek metrů od parku. „Oni to schválili? To snad nemyslí vážně. Budeme si stěžovat. Znovu jako před lety,“ sdělila obyvatelka dalšího domu.

Park nyní chátrá. A to doslova. Rezavějící, oprýskané překážky leží na hromadách, kolem nich se vrší staré listí. Příští roky by ale místo mělo projít důkladnou proměnou za devět milionů korun.

Ještě v roce 2018 se tu proháněli mladí lidé, kterým učarovaly krkolomné triky a zvýšená hladina adrenalinu v krvi. „Jezdím na koloběžce několik let a teď nemám kde trénovat a musím jezdit do jiných měst. To se nevyplatí ze stránky finanční ani časové,“ poznamenal někdejší uživatel jabloneckého skateparku Lukáš. S podobnými názory souzní celá komunita. „Osobně si myslím, že kdyby vyrostl v Jablonci nový skatepark, tak to přitáhne spoustu nových lidi. Dětí, které budou dělat krásný a ne jednoduchý sport a nebudou vysedávat u počítačů a flákat se,“ poznamenal další skateboardista Martin.

Ohledně skateparku vznikla před časem i petice, kterou podepsalo bezmála dvě stě převážně mladých lidí z Jablonce, ale i Liberce, Smržovky, Desné, Plzně. „Zavřeli nám skatepark kvůli tomu, že prý rampy nebyly v dobrém stavu. To ale není pravda, dalo se na nich úplně v pohodě jezdit a náš názor na to je, že správci byli líní se o skatepark starat,“ stojí v textu petice.

Skatepark zavřel magistrát v roce 2018. Opravdu kvůli nedobrému stavu překážek. Uživatelé si ale už tehdy mysleli něco jiného. „Stav překážek byl špatný už dříve. Přišlo nám, že se o ně správci parku nestarali,“ popsal reprezentant České republiky ve freestyle na koloběžkách Kevin Rádl. Na jabloneckém skateparku „vyrostl“. Teď s kamarády projíždí na koloběžkách, kolech i skateboardech po městě. „Víme, že to není ideální pro nás ani pro městský majetek. Snažíme se jezdit trénovat jinam, to ale znamená jezdit dost daleko,“ popsal Rádl.

Ostatně není jediný, kdo ve zdejším skateparku vyrostl do výše. Vilibald Vítek je freestyle cyklista, Jablonečané si ho mohou pamatovat z vystoupení před jabloneckou radnicí, kde předváděl salta na kole v rámci Dne studentů. Se svým uměním ale jezdí po celém světě. „Jablonecký skatepark mi dnes už nestačí, takže jezdím jinde, ale prakticky jsem tam vyrostl, takže vztah k němu mám velký,“ sdělil Vítek.

Takzvaní freerideři budou mít možnost se do parku vrátit v plné parádě. Město totiž po dlouhých letech rozhodlo, co s ním dál. Po vyhodnocení několika variant umístění skateparku, kdy nejnadějněji vypadal nápad jeho umístění v nedalekém areálu plaveckého bazénu, padlo rozhodnutí na staré místo. Studie předpokládá i vznik pergoly s piknikovým stolem a zázemí pro návštěvníky včetně zastíněné části a toalet.

„Design skateparku a překážek je navržený na základě diskuze se zástupci komunity,“ sdělila mluvčí magistrátu Jana Fričová. Navrženému streetparku dominují překážky známé z běžného pouličního prostředí, různě vysoké a dlouhé sjezdy, schody, zábradlí, zídky, lavičky, obrubníky a podobně. K tomu je nutné připočítat cenu za ošetření zeleně, novou buňku s WC, pergolu.

Hluk z nového skateparku by neměl být tak výrazný jako před lety. „Dojde k odstranění lezecké stěny a realizaci protihlukového opatření vůči sousedství,“ dodal náměstek primátora pro rozvoj města Petr Roubíček. Překážky mají být navíc z betonu, oproti starým kovovým, což také sníží hluk.