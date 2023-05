V blízkosti hřiště na pétanque za bývalými Slunečními lázněmi u jablonecké přehradě Mšeno nechá magistrát vybudovat minirampu pro skateboarding.

Za zakázku zaplatí přes 720 tisíc korun včetně DPH, k dispozici by měla být už toto sezónu. „Minirampa u přehrady bude jedním ze dvou skate spotů. Ten druhý plánujeme v parku Nová Pasířská tak, aby co nejméně rušil okolí. Proto zde budou jen tři malé betonové prvky bez rampy, které neprodukují hluk, a vyjít by měly zhruba na 100 tisíc korun. Instalovány budou v blízkosti otočky tramvaje,“ doplnil jablonecký náměstek pro rozvoj a digitalizaci Jakub Chuchlík.

Město se rozhodlo vyjít skate komunitě alespoň takto vstříc, protože skate park v nejbližší době otevřený nebude. Původní, který stával nedaleko jabloneckého bazénu, byl kvůli stížnostem na hluk uzavřen již v roce 2019.